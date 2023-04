Zboże zalewa Polskę, ziemia trafia do obcych. Rolnicy zaostrzą protest?

Zarówno PSL, jak i protestujący rolnicy, domagają się jasnych odpowiedzi od rządu. Protestują m.in. przeciwko napływowi ukraińskiego zboża i przekazywaniu polskiej ziemi w obce ręce. Fot. Tomasz TOKARZEWSKI

Wtorek był 50. dniem protestu rolników z powiatu gryfińskiego pod siedzibą szczecińskiego KOWR przy ul. Bronowickiej. I wszystko wskazuje na to, że nie ostatnim, a ich protest może się zaostrzyć. Protestują także, choć z nieco innych powodów, rolnicy z całego regionu, którzy utworzyli swoje miasteczko na Wałach Chrobrego w sąsiedztwie Urzędu Wojewódzkiego. Tu także końca sporu nie widać.

- Został powołany zespół parlamentarny, którego zadaniem jest wyjaśnienie afery zbożowo-drobiowej. Chcieliśmy, by była to komisja śledcza, ale pani marszałek się nie zgodziła - mówił we wtorek przed Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim poseł PSL Jarosław Rzepa. - Już nie tylko „techniczne" jest zboże, ale także drób, nabiał, jaja, orzechy, owoce i warzywa - wyliczał. - Chcemy wiedzieć, kto wprowadził ten termin i kto zdecydował o tym, że odstąpiono od kontroli.

W imieniu rolników PSL pyta także, co stanie się z nadwyżkami naszych produktów? Czy zostaną przerobione na etanol, na biopaliwa. A może rząd ma inne pomysły? Odpowiedzi na żadne z pytań nie widać, tymczasem rolnicy coraz częściej alarmują o kolejnych tysiącach hektarów upraw, które nie zostały zebrane. Z eksportem może być problem, bo polskie porty nie są w stanie przyjąć takiej ilości towaru.

- Mamy nadwyżkę 7 mln t zboża, kukurydza nie jest zbierana, tymczasem tego typu produkty wciąż napływają do Polski. Mamy zakaz eksportu zboża z Ukrainy, ukraińskie zboże jest obłożone cłem, ale pamiętajmy, że każdy kij ma dwa końce - ostrzega Jarosław Rzepa. - W konsekwencji Polska może mieć problem z eksportem swoich towarów na Ukrainę.

W lipcu ub. roku posłowie PSL zaproponowali, by zamiast cła, na ukraińskie zboże nałożyć kaucję. Byłaby zwracana w momencie wywiezienia zboża z naszego kraju. Rozwiązanie w ich ocenie prostsze, ale do dziś nie doczekali się odpowiedzi.

Zaniepokojenie rolników budzi też handel polską ziemią i niejasne zasady, jakie nim kierują.©℗

Tekst i fot. Tomasz TOKARZEWSKI