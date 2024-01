Potrzebna jest pomoc dla pani Konstancji ze Stargardu

Na leczenie pani Konstancji potrzeba 750 tys. zł. Fot. onkozbiórka.pl

Konstancja Wdzięczna-Gaborska ze Stargardu choruje na raka żołądka. Pilnie potrzebne są pieniądze na leczenie.

– Gdy stoisz nad urwiskiem, a za plecami lawina zbliża się wielkimi krokami, szybko analizujesz swoje życie i weryfikujesz, co tak naprawdę ma znaczenie – napisał pan Marek, mąż ciężko chorej stargardzianki. – Dla mnie najważniejsza jest rodzina, a w szczególności moja pierwsza i bezwarunkowa miłość, Konstancja.

Konstancja Wdzięczna-Gaborska ze Stargardu zmaga się z nowotworem żołądka. Jest w ciężkim stanie i potrzebuje opieki, rehabilitacji i odpowiedniego leczenia. Prywatnie jest córką stargardzkiej artystki Bernadety Wdzięcznej.

– Rozpoczęliśmy leczenie w Polsce, ale nie jest ono wystarczające – informują bliscy pani Konstancji. – Szukamy alternatywy za granicami kraju (USA, Wielka Brytania, Niemcy, Izrael). Leczenie za granicą jest bardzo kosztowne, a i w kraju każde konsultacje słono kosztują. A ja muszę wykorzystać każdą możliwość. W Izraelu onkologia jest najbardziej rozwinięta na świecie, jednak każda konsultacja to około 1000 euro; każda chemia to kilka tysięcy euro (razy kilkanaście); każda operacja to kilkadziesiąt tysięcy euro. Wspólnymi siłami możemy dać Tinie szansę na wieloletnie życie – jak Bóg da.

Konstancja, dla bliskich Tina, nigdy nie chorowała.

Jest mamą dwojga nastolatków: 12-letniej Wiktorii i 14-letniego Karola.

– Napisała książkę, prowadzi blogi, tworzy aranżacje wnętrz, a wszystko robi z taką pasją, że jak na nią patrzę, to zakochuję się po raz wtóry – tak pisze o niej mąż Marek. – Zawsze ma dobre intencje, jest pełna miłości, dobra i niezwykłej determinacji. Konstancja marzy, aby zobaczyć, jak dzieci dorastają, jak się zakochują, jak walczą z pierwszymi trudnościami i pytają mamę o radę. Jest filarem naszej rodziny, a ja nie pozwolę Jej odejść bez walki!!! Zrobię wszystko, co w mojej mocy!

Na leczenie stargardzianki potrzeba 750 tys. zł. Taki jest cel zbiórki założonej na platformie onkozbiórka.pl. Podajemy link: https://onkozbiorka.pl/konstancja-wdzieczna-gaborska/przekaz-darowizne.

Na leczenie stargardzianki można przekazać też 1,5 proc. podatku. Numer KRS: 0000358654 Cel szczegółowy: Konstancja Wdzięczna-Gaborska, 111956.

(w)