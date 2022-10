W polickim porcie powstanie połączenie kolejowe i nowe nabrzeże

Na niemal 1,74 mln euro opiewa umowa o dofinansowanie podpisana we wtorek (11 października) przez Zarząd Morskiego Portu Police z Europejską Agencją Wykonawczą ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska.

Zgodnie z założeniami, wykonane zostaną prace studyjne dla dwóch zadań. To budowa węzła kolejowego dla portu Police z niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach budowy linii kolejowej nr 437 do portu wraz ze studium wykonalności oraz opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej poprawy dostępu do terminalu od strony lądu i budowa nabrzeża ciężkiego (uniwersalnego) wraz ze studium wykonalności.

Projekt został wybrany w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) w perspektywie finansowej 2021-2027. Jego całkowity koszt wynosi prawie 3,5 mln euro, a uzyskane dofinansowanie unijne – blisko 1,74 mln euro, czyli ok. 8,5 mln zł.

– Z punktu widzenia spółki są to niebagatelne kwoty – podkreślił na konferencji prasowej Andrzej Łuc, prezes Zarządu Morskiego Portu Police. – Aplikowaliśmy o te środki bezpośrednio w Brukseli. Wspomagali nas w tym urzędnicy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, za co jesteśmy im ogromnie wdzięczni.

Projekt „Wzmocnienie trwałości sieci kompleksowej poprzez zwiększenie dostępności i efektywności portu Police” obejmuje m.in. budowę węzła kolejowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach budowy linii kolejowej nr 437 do portu. Zwiększy to dostępność do polickiego portu od strony lądu i morza, a także jego możliwości przeładunkowe.

– Dzięki dofinansowaniu unijnemu jesteśmy na etapie projektowym – powiedział Andrzej Łuc. – Połączenie kolejowe ma umożliwić portowi w Policach pełną multimodalność, tzn. żeby towary mogły do niego docierać od strony lądu drogą kolejową i być eksportowane drogą morską albo też w drugą stronę.

Prezes Łuc przypomniał, że port w Policach jest pod względem ilości przeładunków czwartym w Polsce, po Gdańsku, Gdyni i zespole Szczecin-Świnoujście, ale jest też jedynym, który przeładowuje niemal 2 mln ton towarów rocznie i nie ma bezpośredniego połączenia kolejowego.

– Połączenie kolejowe, które projektujemy w porcie w Policach, to 4-5 km torów – dodał. – Ma się płynnie włączyć w istniejącą już infrastrukturę kolejową: linię nr 406, tj. Szczecin – Trzebież Szczecińskia, która przebiega przez Police.

Nowe nabrzeże ma mieć ponad 300 m. Umożliwi obsługę większych statków, ale też większej liczby jednostek. Łączna długość nabrzeży ciężkich w polickim porcie wyniesie docelowo 715 metrów.

Rozwój portu zwiększy potencjał Grupy Kapitałowej Grupy Azoty, w tym również jej największej inwestycji – Polimerów Police.

– Warto podkreślić, że po raz pierwszy w historii Port Morski w Policach otrzymał gwarancję zewnętrznego finansowania dla projektu, który służy realizacji jego zadań statutowych, a pośrednio również rozwojowi całej Grupy Kapitałowej Grupa Azoty – skomentował Tomasz Hinc, prezes Grupy Azoty. – To duży sukces, tym bardziej że to jedyny port, który otrzymał finansowanie w ramach tej edycji programu.

Pozyskanie dofinansowania na prace studyjne w ramach CEF ułatwi w przyszłości ewentualny proces wnioskowania o dofinansowanie prac inwestycyjnych, gdyż zatwierdzenie zakresu projektu przez organy Komisji Europejskiej może być traktowane jako potwierdzenie jego zasadności i znaczenia dla sieci kompleksowej TEN-T. ©℗

