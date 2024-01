Prawie 20 mln zł dołoży UE

Budowa multimodalnego kolejowego węzła przeładunkowego na Ostrowie Grabowskim w porcie szczecińskim w połowie będzie sfinansowana ze środków unijnych. Fot. ZMPSiŚ

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA otrzymał unijny grant (CEF-T-2023-MILMOB-WORKS Adaptation of the TEN-T to civilian-defence dual use) na budowę multimodalnego kolejowego węzła przeładunkowego na Ostrowie Grabowskim w szczecińskim porcie. Przyznano maksymalne dofinansowanie, które pokryje 50 procent kosztów kwalifikowanych inwestycji. Projekt został bardzo wysoko oceniony przez Komisję Europejską, zyskując całkowitą liczbę punktów 21 na możliwych 25.

Całkowity koszt projektu wynosi 8 975 539,99 euro, tj. 40 389 000 zł, z czego wartość kosztów kwalifikowanych to 8 703 847,71 euro. Unijne dofinansowanie to 4 351 923,86 euro, czyli 19 583 653 zł.

– Inwestycja obejmuje dwa zadania – wyjaśnia Monika Woźniak-Lewandowska z ZMPSiŚ. – Pierwsze to budowa placu przeładunkowego o dużych nośnościach na zapleczu nabrzeży Fińskiego i Norweskiego w porcie w Szczecinie, w sąsiedztwie nowo wybudowanego, całkowicie zelektryfikowanego układu torowego na Ostrowie Grabowskim. Z kolei w ramach drugiego zadania nastąpi przebudowa istniejącej rampy ro-ro na nabrzeżu Spółdzielczym-Fińskim, co wraz ze zwiększoną głębokością techniczną do 12,5 m w Kanale Dębickim umożliwi obsługę większych statków typu ro-ro.

Efektem pierwszego zadania będzie możliwość równoległej obsługi dwóch składów pociągów blokowych o długości 750 m każdy oraz zapewnienie w najbliższej przyszłości dostępności do infrastruktury kolejowej zlokalizowanej na zapleczu nabrzeży Norweskiego i Fińskiego. Dodatkowo, planowany jest remont lub wymiana układu podczyszczającego wody opadowe. Ma też być wykonane ogrodzenie wzdłuż działki 4/9, ustalając tym samym nowy obszar chroniony portu. Planowany do budowy plac zajmować będzie ok. 27 900 m kw. (jego zbliżony wymiar w planie to maksymalnie 486 x 65 m). Zakres działań inwestycyjnych obejmuje również modernizację pozostałej długości istniejącego placu przeładunkowego (depo) przylegającego do bocznic kolejowych oraz budowę drogi łączącej te place z nabrzeżem i placami składowymi dla kontenerów i sztuk ciężkich.

Bocznica kolejowa obsługiwać będzie wyłącznie ładunki drobnicowe, przeładowywane z nabrzeża Norweskiego, Fińskiego, oraz Spółdzielczego-rampy ro-ro.

W związku z budową utwardzonego placu likwiduje się istniejące na tym terenie rowy deszczowe. Wody opadowe i roztopowe będą zbierane poprzez projektowany system kanalizacji deszczowej.

Drugie zadanie inwestycyjne pozwoli na obsługę maksymalnych statków typu ro-ro, mogących zawijać do portu w Szczecinie (o długości 240 m, szerokości – 32,3 m i zanurzeniu – 11 m), wyposażonych w szerokie ramy rozładunkowe. Konstrukcja rampy zostanie przebudowana, wzmocniona i poszerzona do 30 m, umożliwiając przeładunek ciężkich pojazdów ponadnormatywnych oraz pojazdów i urządzeń wojskowych.

Wśród głównych założeń technicznych projektu jest podwójne wykorzystanie rampy ro-ro oraz placu przeładunkowego – do celów cywilnych i wojskowych. Plac przeładunkowy znajdzie się w bezpośrednim sąsiedztwie przeładunkowej rampy ro-ro przy nabrzeżu Fińskim.

(ek)