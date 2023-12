Politycy naszego regionu w ministerstwach

Arkadiusz Marchewka ogłasza: „Musimy odbudować gospodarkę morską”. Fot. Ryszard Pakieser

Członka zarządu województwa zachodniopomorskiego Stanisława Wziątka powołano na funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej - ogłosił w piątek po południu MON. A w czwartek wiceministrem infrastruktury został poseł ze Szczecina Arkadiusz Marchewka. Tym samym ci dwaj politycy dołączyli do rządu Donalda Tuska, w którym troje innych reprezentantów naszego regionu pracuje w randze ministrów.

Stanisław Wziątek jest członkiem Nowej Lewicy. Od 2001 do 2005 r. pełnił funkcję wojewody zachodniopomorskiego. W latach 2005 - 2015 był posłem na Sejm RP V, VI, VII kadencji, gdzie pełnił między innymi funkcję zastępcy przewodniczącego Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, przewodniczącego Sejmowej Komisji Obrony Narodowej i Sejmowej Komisji ds. Służb Specjalnych. Od 23 listopada 2018 r. radny województwa zachodniopomorskiego i członek zarządu województwa. W MON jego szefem będzie Władysław Kosiniak - Kamysz z Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Arkadiusz Marchewka to polityk Koalicji Obywatelskiej ze Szczecina. Jest posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII, IX i X kadencji. W latach 2019 - 2023 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz pracował w Komisji Finansów Publicznych. W Ministerstwie Infrastruktury kierowanym przez Dariusza Klimczaka odpowiadać będzie za gospodarkę morską, gospodarkę wodną i żeglugę śródlądową.

Arkadiusz Marchewka napisał w mediach społecznościowych: „Cała naprzód. To dla mnie zaszczyt i wielkie zobowiązanie. Musimy odbudować gospodarkę morską i dać jej przestrzeń do rozwoju. Trzymajcie kciuki, jest wiele do zrobienia”.

Przypomnijmy, że w rządzie Donalda Tuska Sławomir Nitras z Platformy Obywatelskiej został ministrem sportu i turystyki, Dariusz Wieczorek z Nowej Lewicy pełni funkcję ministra nauki i szkolnictwa wyższego, a Katarzyna Kotula, też z Nowej Lewicy, jest ministrem do spraw równości. ©℗

(as)