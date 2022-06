Święto Marynarki Wojennej w Świnoujściu

W Porcie Wojennym w Świnoujściu 26 bm. odbyły się uroczystości z okazji Święta Marynarki Wojennej. Zgodnie z tradycją, przypada ono w ostatnią niedzielę czerwca. Podczas obchodów święta morskiego rodzaju Sił Zbrojnych RP wicepremier i szef resortu obrony narodowej Mariusz Błaszczak podpisał umowę na dostarczenie trzech kolejnych niszczycieli min typu Kormoran II dla 8. Flotylli Obrony Wybrzeża.

– Miałem sposobność podpisać dziś umowę w sprawie wyposażenia Marynarki Wojennej na trzy kolejne niszczyciele min – powiedział wicepremier Mariusz Błaszczak podczas zatwierdzenia umowy. – Oprócz jednego okrętu, który jest już w służbie, niebawem kolejne trafią do 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. Za kilka tygodni ORP „Albatros” trafi właśnie do tej jednostki, a jesienią tego roku ORP „Mewa”. Natomiast trzy kolejne okręty wyprodukowane przez polską stocznię trafią do Marynarki Wojennej już jako okręty produkowane seryjnie. To ważne, żeby Marynarka Wojenna dysponowała najnowocześniejszym sprzętem. Sprzętem, który daje gwarancję tego, że świetnie wyszkoleni marynarze mogą strzec polskiego Wybrzeża.

Stronami umowy są Skarb Państwa – Agencja Uzbrojenia oraz konsorcjum w składzie: Stocznia Remontowa Shipbuilding wraz z PGZ Stocznią Wojenną i Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Centrum Techniki Morskiej.

Ustawa o obronie Ojczyzny

Przedmiotem podpisanej umowy jest pozyskanie trzech kolejnych nowoczesnych niszczycieli min projektu 258 (typ Kormoran II) wraz z pakietami wsparcia logistycznego. Razem z prototypowym okrętem serii ORP „Kormoran” oraz seryjnymi jednostkami ORP „Mewa” i ORP „Albatros” będą wchodziły w skład systemu obrony przeciwminowej Marynarki Wojennej RP. Okręty zostaną dostarczone w latach 2026-2027 i wejdą w skład 12. Dywizjonu Trałowców (8. Flotylla Obrony Wybrzeża).

– Zadaniem władz Rzeczypospolitej jest tworzenie warunków do tego, żeby Wojsko Polskie, w tym Marynarka Wojenna mogło się rozwijać – podkreślił wicepremier. – To jest zadanie podstawowe – bezpieczeństwo naszej Ojczyzny. Żeby tak się działo, wprowadziliśmy ustawę o obronie Ojczyzny, która stanowi fundament, na którym budujemy bezpieczeństwo. Fundament, jeżeli chodzi o budżet, o możliwości rozwoju liczebnego, jak również wyposażania Wojska Polskiego w nowoczesny sprzęt.

Okręty typu Kormoran II służą do poszukiwania, identyfikacji i zwalczania min morskich, prowadzenia rozpoznania torów wodnych, przeprowadzania innych jednostek przez akweny zagrożenia minowego, stawiania min oraz zdalnego sterowania samobieżnymi platformami przeciwminowymi. Dotyczy to zarówno operacji w polskiej strefie ekonomicznej, jak i misji w grupach taktycznych na Morzu Bałtyckim i Północnym (zespoły okrętów NATO, EU bądź wielonarodowych sił koalicyjnych).

Wyróżnienia i odznaczenia

Podczas uroczystego apelu, który się odbył w Świnoujściu z okazji Święta Marynarki Wojennej, wicepremier M. Błaszczak wręczył marynarzom 8. Flotylli Obrony Wybrzeża wyróżnienia i odznaczenia resortowe. Szef MON podziękował im za służbę pełnioną zarówno w kraju, jak również w ramach NATO.

– To ważny dzień, dlatego że dziś przede wszystkim dziękujemy marynarzom za ich codzienną służbę – powiedział szef MON. – Ta służba polega przede wszystkim na strzeżeniu bezpieczeństwa polskiego Wybrzeża, ale także to służba w ramach misji przeprowadzanych przez Sojusz Północnoatlantycki. Jesteście świetne wyszkoleni, jesteście zawsze gotowi do tego, żeby rozwijać swoje umiejętności, ćwicząc z marynarzami państw NATO. To ważne również w przededniu szczytu Sojuszu w Madrycie.

