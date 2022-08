Zarząd województwa apeluje do premiera o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej

- W obliczu katastrofy ekologicznej na Odrze i intensywnych akcji prowadzonych na rzece, niezbędna jest dodatkowa pomoc. W pierwszej kolejności przekazaliśmy sprzęt, niezbędny do usuwania skutków zanieczyszczenia Odry, do gryfińskich Ochotniczej Straży Pożarnej, tam gdzie sytuacja była najgorsza. Kolejny sprzęt przekażemy szczecińskiemu Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu. Musimy być przygotowani na to, co wydarzy się w ciągu najbliższych dni czy godzin na różnych odcinkach Odry. Patrząc na doświadczenia kolegów samorządowców widzimy, że problemy miały różne nasilenie na poszczególnych odcinkach rzeki – mówi marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Ponadto do szczecińskiego okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego trafi z Urzędu Marszałkowskiego 50 tys. zł. Wsparcie to pozwoli na zakup m.in. środków ochrony osobistej, sprzętu i narzędzi do usuwania martwych ryb, paliwa do łodzi czy wyposażenia dla straży rybackiej.

Jak czytamy w apelu: ”Od trzech tygodni jesteśmy świadkami bezprecedensowej sytuacji związanej z katastrofą ekologiczną, która wystąpiła na rzece Odrze. Siły i środki jakimi dysponują samorządy, organizacje pozarządowe, Polski Związek Wędkarski, mierząc się z usuwaniem skutków katastrofy od pierwszych dni jej zaistnienia, są nieproporcjonalne do rozmiarów kataklizmu. Niewątpliwie, w świetle zaistniałych faktów, spełnione zostają przesłanki klęski żywiołowej, której skutki zagrażają życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach i środowisku na znacznym obszarze, a pomoc i ochrona mogą być skutecznie podjęte tylko przy zastosowaniu nadzwyczajnych środków, we współdziałaniu różnych organów i instytucji oraz specjalistycznych służb i formacji działających pod jednolitym kierownictwem.”

Komentarze

Nomis 2022-08-18 07:24:15 Po co nam Odra ; przecież mamy niedaleko Ren ! Trzaskowski wylał do Wisły największą ilość guano* na świecie i wtedy nikt nie wsPOmniał o klęsce żywiołowej ; hiPOkryci !!

Ryś 2022-08-17 22:14:45 Marszałek chce wprowadzenia klęski żywiołowej. A co potrzebna PO kasiorka?

Jechać PIS !! 2022-08-17 21:59:23 Pod koniec lipca służby wiedziały, co dzieje się w Odrze. Rozcieńczyły wodę, żeby zagrożenia nie było. Specjaliści od gospodarki wodnej uspokajali premiera, że sobie z tym poradzą, bo odpowiednio rozcieńczą zanieczyszczenie i będą mieli problem z głowy. Tak się nie stało - mówił w TOK FM Marek Sawicki z PSL.

Do PISiorów : 2022-08-17 21:47:49 Zastanawiające, że gdy w Warszawie dwa lata temu awarii uległa linia przesyłowa do oczyszczalni Czajka, codziennie były relacje, jak ścieki płyną do Wisły, oraz mapki pokazujące zagrożenie. Kilka martwych ryb na brzegu było eksploatowanych do zdarcia taśmy. Teraz cisza. Przypadek ? Więc zamknijcie te wasze kopary z brakami uzębienia , bo to wojewodowie , jako ramię rządu są odpowiedzialni za zaniechania sprzed 2 tygodni ! Teraz taki spust solankowy z kopalni dawno jest w Bałtyku !!!

jajo 2022-08-17 21:07:21 do boju pisie sprzedajne pacholki

@ jajo 2022-08-17 19:40:46 Widać że słabo u ciebie z pamięcią bo Wisłę już zaPOmniałeś ? Gdzie byłeś jak Wisła szambem i śniętymi rybami dwa razy do Bałtyku płynęła ?

Z odlewu 2022-08-17 18:24:23 Przestańcie trole pisać głupoty jedni na drugich. To co się stało obnażyło wieloletnie rządy nieudaczników obojętnie z jakiej partyjki. Stało się to co musiało się stać bo rzeka zatruwana jest cały czas, a teraz przy mniejszym stanie wód to wyszło. Poraża tylko stopień nieudolności i brak jakichkolwiek reakcji na pierwsze sygnały dużych zatruć ryb już z marca na Kanale Gliwickim. Co zrobiły służby?.Cieszcie się że to nie rtęć lub inna silna trucizna bo mielibyście trupów więcej niż z covida.

motek 2022-08-17 18:14:53 najlepiej po męlonie dla każdego wędkarza a dla mnie dwa że muszę ich oglądać jak kłusują i zostawiają syf na brzegu

Jednak te samorządy, 2022-08-17 18:11:53 to jedna wielka porażka. Maszynka do przepuszczania publicznych pieniędzy na byle co, często na przywleczone z Zachodu obce nam ideologie rujnujące nasze życie społeczne i gospodarcze (zboczenia, ekologizm, genderyzm, promocja obcych kultur), a jak przychodzi rzeczywisty problem, to leżą i kwiczą. Do likwidacji!

Wiadomo PIS :)) 2022-08-17 18:10:18 Po co ogłaszać stan wyjątkowy lub klęski żywiołowej ? Według Pis nic się nie stało , a gdyby ogłosili , to trzeba płacić odszkodowania ...wcześniej sypali kasę z helikoptera dla wszystkich , czy trzeba , czy nie , teraz dla potrzebujących brakło :)) TFU PISIA MAĆ !

Hh 2022-08-17 18:07:30 Jakie durne, śmieszne jajo!! Widać z platformy!

@ mądre jajo 2022-08-17 17:58:04 Nawet moje dwa jaja by tego nie wymyśliły.

Maciek 2022-08-17 17:43:42 Góra urodziła mysz tyle wyszło z tego super eksperckiego samorządowego sztabu kryzysowego który zorganizował Tusk i przesstawił w sobotę całemu swiatu, że gastronomikom trzeba dać kasę pod pretekstem zatrucia rtęcią Odry i sniecia ryb. To oni na członków mają tylu gastronomików co nie dają rady prowadzić biznesu?

Jechać PIS ! 2022-08-17 17:40:03 Ryby z Odry zabiła trucizna, która sączyła się do niej przez lata - to powszechny w naszym społeczeństwie brak szacunku do natury i impotencja służb, które powinny ją chronić. Tyle i nic więcej. To, co mogło uratować Odrę (odstraszając potencjalnego truciciela), przez lata zamiatano pod dywan.

Peówa 2022-08-17 17:17:34 Wybieżcie Tuska on wam da!

Baba z magla 2022-08-17 17:16:34 Firmy i osoby fizyczne zajmujące się turystyką, wypoczynkiem i gastronomią najwyżej nie pojadą na Bali albo nie kupią kolejnego lexusa!

czytam 2022-08-17 17:09:25 Już premier kasę obiecuje na zarybianie .Drukarki się nie męczą. Najpierw ustalić przyczyny katastrofy. Może kasę na zarybianie pozyskać z likwidacji: monitoringu i PZW?

do jajo 2022-08-17 16:58:13 to wasi tawariszcze zatruli Odrę ,a PIS akurat nic tu nie miał wspólnego niedołęgo umysłowa tak jak twój guru tuszczenko

@jajo 2022-08-17 16:53:32 I wyszło szydło z worka-to Ty Jajo jaja myłeś pod Oławą !.Katastrofa !!!

pioter 2022-08-17 16:47:24 ta pzw wyje o kasę a ile kosztuje karta wędkarska i gdzie są te pieniądze stare capy siedzą od lat i pierdzą w stołki nie robiąc nic i tylko kasę doją Pogonić to dziadostwo komunistyczny twór dlaczego wody sumowskie nie mają takich opłat jak to pzw

jajo 2022-08-17 16:30:55 pisiory, zatrutej Odry nie zapomnimy wam NIGDY!!!!

czytelnik 2022-08-17 16:22:20 Wprowadzić stan klęski żywiołowej i obowiązek noszenia "maseczek" - ja dla Ciebie ty dla mnie

Po co ogłaszać? 2022-08-17 16:18:15 To, że Ryży Rtęciowy poniósł klęskę i tak wszyscy wiedzą.

Bzzz 2022-08-17 15:59:11 A czy Pan Marszałek był nad Odrą i przyłączył się do usuwania martwych ryb? Korona by mu z głowy nie spadła, a może by zaczął trochę inaczej się wypowiadać.

Jola 2022-08-17 15:50:51 PO twierdzi że trzeba pomoć gastronomii. Ciągle tej gastrnomii trzeba pomagać