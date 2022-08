Marszałek Geblewicz: Ponad 20 ton śniętych ryb w naszym województwie

Marszałek zwrócił się o przesyłanie wykonanych zdjęć wraz z informacją, w jakim miejscu i w jakim terminie zostały one wykonane, na adres komunikacja@wzp.pl (oraz do wiadomości sekretariat@zpkwz.pl).

W piątek Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego oraz Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego zwrócili się z apelem do mieszkańców zamieszkujących dolinę Odry, od Widuchowej do Dziewoklicza o dokumentowanie fotograficzne stwierdzonych przypadków śniętych ryb, padłego ptactwa i innych zwierząt zarówno w wodzie jak i na brzegach rzeki.

@Rtęć 2022-08-14 16:31:05 i CO Z TEGO ,że to może nie była rtęć ????? Skala zdarzenia jest historyczna !! Co zrobił rząd i jemu podległe służby od 27 lipca?? Podpowiem NIC !!! Więc nie dyskutuj , jak nie masz nic do powiedzenia MĘDRCZE pisOWSKI Z KACZEJ WÓLKI ....

"Jestem rybą z Odry" 2022-08-14 15:44:10 Patrzę na coś zdechłego, śmierdzącego, płynącego z nurtem rzeki - Tusk ma jednak rację.

Rtęć 2022-08-14 15:42:39 Dobrze by było gdyby marszałek Geblewicz polecił dostarcznie fotografii rtęci której poziom w Odrze wywalił niemiecką skalę porównawczą. Zdjęcia pomoglyby Donaldowi Tuskowi wyplątanie się z oskarżeń że jest totalnym łgarzem posługującym się spreparowanymi przez niemców fejkami

Espert C.D. 2022-08-14 14:58:35 - Gdyby to było szybko zdiagnozowane, że chodzi o duże stężenie soli, byłoby spuszczenie wody, być może z kilku zaporówek, które są również dopływami do Odry. Spowodowałoby to duże rozcieńczenie i uratowanie życia w Odrze. To pokazuje niedowład władzy i wszystkich osób zarządzających tym kryzysem - ocenił. I ZA TO BĘDZIEMY RZYGAĆ KASĘ DLA NIEMCÓW CHOCIAŻBY

Ekspert z TOK FM 2022-08-14 14:56:57 To są prawdopodobnie zrzuty kopalniane. Mamy w Polsce kopalnie, które mają wody kopalniane, a one mają ekstremalnie wysokie zasolenie. Jeżeli duża ilość takiej wody dostałaby się do Odry, spowodowałoby to duże stężenie soli i organizmy żywe by umierały - tłumaczył.