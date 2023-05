"Pionier 1907" niedługo ma zostać zamknięty...

"Pionier 1907" może zakończyć działalność już pod koniec maja. Fot. Ryszard Pakieser

- Uważam, że w sprawie "Pioniera 1907" wszystkie strony powinny jeszcze raz usiąść do rozmów - mówi radny KO Przemysław Słowik, przewodniczący komisji kultury Rady Miasta Szczecin. W ten sposób odniósł się do deklaracji magistratu o zabezpieczeniu funkcji kina - co miałoby uniemożliwić przekształcenie obiektu w kebab czy inny lokal gastronomiczny. A "Pionier 1907" może zakończyć działalność już pod koniec maja.

Miasto chce przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście – Zachód, Małkowskiego, Kosmos”. Ma to ochronić i kino „Pionier”, i budynek kina „Kosmos”. Jak zakomunikowała Marta Kufel z Centrum Informacji Miasta Szczecin: "To kultowe miejsca, których historia, dorobek oraz tradycje użytkowe mają priorytetowe znaczenie dla historii miasta. Plan ustali warunki zabezpieczenia funkcji i nazwy oraz dopuści możliwe przekształcenia zabudowy i zagospodarowania dla tych obiektów, wyłącznie w ramach funkcji wskazanych w planie. W dokumencie mają się także znaleźć zapisy, które ochronią fragmenty XIX-wiecznego układu przestrzennego śródmieścia".

Projekt uchwały w tej sprawie zostanie przedstawiony podczas najbliższej sesji Rady Miasta.

- Jeśli mamy mówić o możliwościach prawnych, to miasto tylko tak może zabezpieczyć te funkcje - przyznaje Przemysław Słowik. - Myślę, że ta deklaracja to dobry punkt wyjścia, żeby wszyscy razem usiedli jeszcze raz do rozmowy. Jednomyślność radnych komisji kultury w tej sprawie jest znacząca.

Radni różnych opcji politycznych po ostatnich obradach komisji kultury wspólnie podpisali się pod apelem do prezydenta Szczecina Piotra Krzystka, aby jeszcze raz wycenić kino, co pozwoliłoby miastu je kupić.

Współwłaściciel "Pioniera 1907", Jerzy Miśkiewicz, zapowiedział, że pod koniec maja chce zamknąć obiekt. Wiadomo, że najchętniej przekazałby go w ręce miasta, aby dalej działało w nim kino. I miał taką szansę. Nie zgodził się jednak z wyceną, jaką przeprowadziło miasto. Nieruchomość została wyceniona na 1,46 mln zł, sprzęt – na 200 tys. zł, a marka – na 3 proc. wartości nieruchomości. We wrześniu ub. roku wycena straciła ważność. Koszt takiej wyceny to ok. 25 tys. zł.

„Pionier 1907” jest najstarszym w Polsce i jednym z najstarszych na świecie kin działających nieprzerwanie w tym samym miejscu. ©℗

Alan SASINOWSKI