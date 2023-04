Będzie druga wycena „Pioniera”?

Miasto powinno wrócić do rozmów z właścicielami kina „Pionier 1907" i jeszcze raz je wycenić - to stanowisko radnych Komisji ds. Kultury Rady Miasta Szczecin. Jednogłośnie przegłosowali wniosek do prezydenta Piotra Krzystka w tej sprawie.

- Pracuję tylko do końca maja. W czerwcu będę mógł nareszcie korzystać z emerytury - zapowiedział Jerzy Miśkiewicz, właściciel kina, podczas obrad radnych. Na posiedzenie zaprosił go szef komisji, Przemysław Słowik z klubu Koalicji Obywatelskiej. - Żałuję, że muszę zakończyć tę pracę, ale nie mam innego wyjścia. Jak powiedziałem kiedyś: chciałbym oddać kino w dobre ręce. Zgłosiła się firma, która z tego zrozumiała tylko słowo „oddam".

Jerzy Miśkiewicz postawił sprawę jasno: jeśli sytuacja się nie zmieni, kino zostanie zamknięte. Najbardziej zależałoby mu na tym, żeby „Pioniera" kupiło miasto. Były już przymiarki do takiego ruchu. Jerzy Miśkiewicz nie zgodził się jednak z wyceną wartości „Pioniera". Nieruchomość została wyceniona na 1,46 mln zł, sprzęt - na 200 tys. zł, a marka - na 3 proc. wartości nieruchomości. Właściciel kina uważa, że te

