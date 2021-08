Pielgrzymka Myśliborska i utrudnienia w ruchu w Szczecinie

Zaciekawiony

2021-08-22 21:35:03

Chyba komuś się pomyliło: Pielgrzymki idą do Częstochowy i oni z Myśliborza powinni iść przez Gorzów a nie Szczecin, chyba że chcą zaliczyć więcej kilometrów. Poza tym ta kolejność ulic w Szczecinie na Prawobrzeżu też jakaś nie taka: z Przelotowej do Ronda Reagana idzie się przez Handlową, bo jak oni chcą z Przelotowej dostać się do Ronda Reagana a potem wrócić na Handlową?