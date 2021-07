Wyruszają pielgrzymki. 30 lat Szczecińskiej Pielgrzymki Rowerowej

A może....

2021-07-05 17:08:05

A może by tak zamiast jazdy rowerkiem poświęcić ten czas i pójść pomóc w hospicjum? Oczywiście, że nie jazda rowerkiem jest fajna, a zmienianie pieluch obłożnie chorym to już praca. Zawsze mnie zastanawia jak ludzie mogą iść, biec, jechać rowerem na pielgrzymkę zamiast poświęcić ten czas chorym, cierpiącym, potrzebującym. Dziwna i niezbadana jest logika pielgrzymów....a swoją drogą ciekawe, co bardziej podobałoby się Stwórcy; pomoc chorym i cierpiącym czy jazda na rowerze?