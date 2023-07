Obwodnica Sianowa na S6 oddana do użytku

Fot. GDDKiA

Kierowcy mogą od soboty ominąć miasto po jego północnej stronie korzystając z blisko 5,5 km dwujezdniowej trasy pomiędzy węzłami Sianów Zachód i Sianów Wschód. Obecnie prowadzone są prace przy budowie dalszego odcinka obwodnicy Koszalina i Sianowa, do węzła Koszalin Wschód, który ma być gotowy w przyszłym roku.

Obwodnica Koszalina i Sianowa została częściowo oddana do ruchu w roku 2019 wraz z odcinkiem S6 Goleniów - Koszalin. Już po rozpoczęciu inwestycji okazało się jednak, że na fragmencie od węzła Koszalin Wschód do węzła Sianów Wschód, występują zwierciadła wód gruntowych z kilkoma poziomami wodonośnymi. W efekcie realizacja inwestycji została przerwana i projekt drogi musiał zostać zmieniony. W miejsce wiaduktu pod linią kolejową Koszalin - Gdańsk zaprojektowano estakadę o długości niemal 800 metrów przechodzącą nad linią kolejową.

- Dotychczasowa DK6 prowadziła przez środek starówki w Sianowie wąską ulicą Armii Polskiej, a kierowcy mieli do pokonania ciasne zakręty pod kątem niemal 90 stopni i szereg skrzyżowań oraz przejść dla pieszych - - opowiada Matusz Grzeszczuk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie. - To wszystko sprawiało, że ruch był spowolniony i często tworzyły się zatory. Powodowało to również uciążliwości związane z hałasem, spalinami i problemy w ruchu lokalnym. Teraz po udostępnieniu kierowcom obwodnicy cały ruch tranzytowy, w tym przede wszystkim pojazdów ciężkich ominie Sianów. Zyskają zarówno kierowcy jadący nową drogą ekspresową, jak i również mieszkańcy Sianowa.

Podobnie jak reszta obwodnicy Koszalina i Sianowa nowa trasa jest dwujezdniową drogą ekspresową o dwóch pasach ruchu w każdą stronę. Na tym odcinku znajdują się dwa węzły drogowe. Nowo wybudowany Sianów Zachód łączący S6 z DW203 i obecną DK6 oraz Sianów Wschód wybudowany w ramach pierwotnego kontraktu na budowę obwodnicy Koszalina i Sianowa, który częściowo funkcjonuje już od 2019 roku. Na obwodnicy Sianowa znajdują się dwa wiadukty nad obwodnicą, dwa mosty oraz wiadukt w ciągu S6 nad drogą lokalną. Na tym fragmencie S6 również konieczne było wykonanie wzmocnień podłoża.

Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa jest dofinansowania kwotą 370,8 mln zł ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu POIiŚ w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

(k)