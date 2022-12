Kołobrzeg zyska lepsze połączenie z S6

Na budowie odcinka drogi DK11 łączącego ekspresówkę S6 z obwodnicą Kołobrzegu do połowy grudnia trwały roboty ziemne oraz prace związane z przebudową sieci podziemnych. Zakończono przebudowę kluczowego odcinka magistrali wodociągowej, co pozwoli na realizację kolejnych prac.

Nowa droga ma wyprowadzić ruch tranzytowy z centrum Kołobrzegu i usprawnić połączenie z portem. Będzie to równocześnie zakończenie tworzenia docelowego układu dróg krajowych w rejonie Kołobrzegu.

Inwestycję realizuje firma PORR, a wartość umowy wynosi ok. 56,3 mln zł. Nadzór nad inwestycją sprawuje NBQ (wartość kontraktu to ok. 1,8 mln zł).

Wykonawca ma na budowę drogi 14 miesięcy (z wyłączeniem okresów zimowych od 16 grudnia do 15 marca), co oznacza, że termin zakończenia wypada w kwietniu 2024 roku.

Nowa droga rozpocznie się od ronda Janiska (im. Jerzego Patana), które powstało w ramach budowy obwodnicy Kołobrzegu w ciągu DK11, a zakończy na węźle Kołobrzeg Wschód na drodze ekspresowej S6. Trasa będzie się łączyła również z rondem, które powstało na wysokości ul. Janiska. Na przecięciu z ul. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu, czyli w kierunku miejscowości Budzistowo, zostanie zbudowany wiadukt w ciągu DK11. Droga o długości 1,5 km będzie dwujezdniowa.

– Na trasie przewidziano również budowę ekranów akustycznych o łącznej długości 732 metrów, w tym na całym odcinku od ronda Janiska aż do zejścia nasypu do poziomu terenu za drogą do Budzistowa – informuje Mateusz Grzeszczuk ze szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. – W projekcie uwzględniono również wykonanie nasadzeń zieleni na skarpie i przy podstawie nasypu. Dodatkowo ekrany akustyczne mają być obsadzone pnącą się roślinnością. Powstanie także nowa droga rowerowa o długości ok. 850 m.

