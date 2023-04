Wypadek czterech pojazdów na S6. Droga w kierunku Koszalina zablokowana (akt. 1)

Fot. Mirosław Winconek (arch.)

Zmarła jedna z dwóch osób poszkodowanych w wypadku na S6 – poinformował dyżurny Punktu Informacji Drogowej szczecińskiego oddziału GDDKiA. Do zdarzenia doszło w czwartek na wysokości Rusowa. Jezdnia w kierunku Koszalina nadal jest całkowicie zablokowana.

Nie żyje jedna z dwóch osób poszkodowanych w wypadku, do którego doszło w czwartek kilkanaście minut przed godz. 9 rano na drodze ekspresowej S6 na wysokości miejscowości Rusowo (pow. kołobrzeski, woj. zachodniopomorskie), między węzłem Ustronie Morskie a MOP Tymień Południe. Informację tę przekazał dyżurny PID.

Wstępne ustalenia, co do okoliczności wypadku wskazują na to, jak przekazał dyżurny PID, że auto uderzyło w bariery pasa rozdziału, gdy kierowca wyszedł z pojazdu, został potrącony przez inny samochód. W zdarzeniu brały udział jeszcze dwa kolejne auta.

Potrącony kierowca, zabrany śmigłowcem LPR do szpitala, zmarł.

Jezdnia w kierunku Koszalina nadal jest zablokowana. „W zatorze pozostały głównie samochody ciężarowe” – poinformował dyżurny PID.

***

Wcześniejsza informacja

Na drodze ekspresowej S6 na wysokości Rusowa doszło do zderzenia czterech pojazdów. Dwie osoby zostały poszkodowane. Droga w kierunku Koszalina jest całkowicie zablokowana – poinformował w czwartek rzecznik KW PSP w Szczecinie mł. bryg. Tomasz Kubiak.

Do wypadku doszło w czwartek kilkanaście minut przed godz. 9, na drodze ekspresowej S6 na wysokości miejscowości Rusowo (pow. kołobrzeski, woj. zachodniopomorskie).

Jak poinformował mł. bryg. Kubiak zderzyły się tam cztery pojazdy. "W wypadku brały udział cztery osoby, dwie są poszkodowane, w tym jedna ciężko" - podał.

S6 w kierunku Koszalina jest całkowicie zablokowana.

Do wypadku zadysponowano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Na miejscu pracują cztery zastępy straży pożarnej. (PAP)

