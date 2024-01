Nowa elewacja, nowe logo. Szczecińska Fala się zmienia [GALERIA]

Fala na 25-lecie działalności przeszła metamorfozę. Fot. Ryszard Pakieser

Jej losy były wielokrotnie niepewne - nieraz na mieście mówiono, że jej czas minął i idzie do likwidacji, że nie poradzi sobie z bliskością CHR Galaxy, tymczasem Centrum Handlowe Fala wrosło w klimat szczecińskiego Śródmieścia i ma się dobrze. Niedawno, na 25. urodziny Fali klienci zobaczyli zmienioną elewację i nowe logo.

Obiekt przy al. Wyzwolenia 44a powstał na miejskiej działce po likwidacji hali Finka, która - o czym na pewno pamiętają starsi szczecinianie - zajmowała miejsce, w którym pobudowano Galaxy. Kupcy z Finki przenieśli się więc nieco dalej - adres pozostał ten sam, zmieniły się tylko numery posesji. Losy kupców handlujących w Fali ważyły się wielokrotnie, a spekulacje czy hala ma być zamknięta, czy rozbudowywana trwają praktycznie od jej powstania, czyli od ćwierć wieku. W miejscu centrum handlowego miała wszak przebiegać nowa szczecińska ulica Nowowielkopolska. Nic takiego jednak się nie stało, a Fala ma pozwolenie od miasta na działalność przynajmniej przez najbliższe pięć lat - do 2029 roku.

Czy zmodernizowany obiekt, którego fasada przypomina teraz kolorowy kod kreskowy, pasuje do szczecińskiego drapacza chmur Hanzy Tower, to już sprawa dyskusyjna. Wielu szczecinian, zamiast niskiej zabudowy i handlu rodem z lat 90. minionego wieku widziałoby tu raczej budowę kolejnego wysokościowca, tak by powstało tu szczecińskie city.

Galeria handlowa z ponad 60 butikami i punktami usługowymi mieści się na powierzchni 3400 metrów kwadratowych, market Biedronka zajmuje 800 m kw.

