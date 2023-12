Czy w sylwestra zrobimy zakupy?

Ograniczony handel czeka klientów także w pierwszy weekend nowego roku: po zakupy nie tylko nie wybiorą się w niedzielę 7 stycznia, ale również w sobotę 6 stycznia – tego dnia przypada bowiem święto Trzech Króli. Fot. archiwum

Niedziela 31 grudnia 2023 roku to niedziela niehandlowa, zatem po ostatnie sprawunki potrzebne do przygotowania sylwestrowej biesiady, trzeba wybrać się w sobotę, 30 grudnia. W sylwestrową niedzielę sklepy, dyskonty, markety będą nieczynne. Otwarte będą wyłącznie wybrane punkty handlowe należące do sieci franczyzowych.

Ostatnia niedziela handlowa wypadała przed świętami Bożego Narodzenia 17 grudnia. W dwunastym miesiącu mijającego roku do sklepów można było iść jeszcze 10 grudnia. Limit niedziel handlowych na 2023 rok już się wyczerpał. Sylwester to taki dzień w roku, kiedy zawsze w domu czegoś brakuje, wszak uroczysta kolacja, domówka czy inne biesiady wymagają czasem zakupów na ostatnią chwilę: a to zabraknie ogórków do sałatki, skończy się majonez, ktoś zapomni o butelce z bąbelkami na wzniesienie toastu o północy. Niestety, w tym roku po sprawunki trzeba udać się w piątek lub w sobotę z dokładną listą, by niczego nie zapomnieć, wszak w niedzielę dostępne będą – i to do określonej godziny popołudniowej – tylko Żabki, sklepy Carrefour Express, ODIDO, ABC czy sklepiki na stacjach benzynowych i dworcach. Zakaz handlu nie obejmuje również niektórych rodzajów działalności, dlatego 31 grudnia mogą być otwarte jeszcze kwiaciarnie, a także kawiarnie i cukiernie.

Warto pamiętać, że również 1 stycznia trudno będzie znaleźć otwarty sklep, gdyż jest to dzień ustawowo wolny od pracy i podobnie jak w kończącą 2023 rok niedzielę, także zakupów się nie zrobi.

Jest już za to preliminarz niedziel handlowych w 2024 roku. O ile przepisy się nie zmienią, wypada w nim siedem niedziel, w których sklepy zostaną otwarte. Najbliższa jest zatem 28 stycznia, potem dopiero 24 marca. Kolejne niedziele to: 28 kwietnia, 30 czerwca, 25 sierpnia oraz po trzech miesiącach przerwy w niedzielnym handlu dopiero 15 i 22 grudnia.

(kel)