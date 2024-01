Kupcy z Lubieszyna na razie z niczym

Przedsiębiorcy handlujący w Lubieszynie zostali na sesji 28 grudnia wysłuchani, ale zmian w opłacie targowej nie ma. Za 25 dni handlu od stycznia 2024 r. zapłacą więc 1250 złotych, choć do tej pory było to tylko 250 złotych. Fot. archiwum

Przedsiębiorcy handlujący na targowisku ZAN w Lubieszynie po ostatniej w tym roku sesji Gminy Dobra, nie mogą mówić o zadowoleniu. Opłata targowa, której wzrost z 10 do 50 złotych dziennie zafundowali im radni gminy na sesji 26 października, nadal obowiązuje. Radni co prawda przyznali, że popełnili głupotę, a niektórzy nawet przepraszali kupców, to jednak głosowania na ten temat nie było. Mimo petycji handlowców i interpelacji jednego z radnych. Na razie sprzedawcy z Lubieszyna wyszli z sali sesyjnej z kwitkiem.

Ostatnia tegoroczna sesja gminna odbyła się 28 grudnia. Przybyli na nią także przedstawiciele kupców handlujących na targowisku Zan w Lubieszynie, grupę wsparła również reprezentantka spółki, Elżbieta Michniewicz. Wszyscy podkreślali, że podwyżka stawki opłaty targowej z 10 do 50 złotych dziennie zabije przygraniczny handel, a tak wysokie opłaty są realnym zagrożeniem dla dalszego istnienia całego targowiska. Przedsiębiorcy - za 25 dni handlu - do tej pory płacili 250 złotych do gminnej kasy, od stycznia 2024 r. stawka poszybowała do 1250 złotych.

Mimo tego, że część

...