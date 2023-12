Ogólnopolski strajk ostrzegawczy w Kauflandzie. Czy sklepy będą zamknięte?

- Prawo do strajku to prawo człowieka. Gwarantuje je konstytucja. Strajkujący korzystają z ochrony prawa. Każdy pracodawca musi to szanować, nawet ten z największej korporacji - piszą na swojej facebookowej stronie. - Strajk jest legalny, kto mu przeszkodzi, naruszy prawo.

Związkowcy uważają jednak, że mają prawo do strajku i zachęcają do uczestnictwa w proteście nawet tych, którzy do związków nie należą.

- Czasami ma się wrażenie, że w całym handlu trwa wyścig o to kto zapłaci mniej, bo nikt jakoś szczególnie nie chce się wyróżniać. Sieci odważnie nazywają to "rynek", dla nas bardziej przypomina to wyzysk, bo jak inaczej nazwać nadmiernie obciążenie pracą i biedne wynagrodzenia, przy których pracownicy często muszą dorabiać, żeby związać koniec z końcem? - piszą na swoich stronach przedstawiciele OPZZ Konfederacja Pracy w Kauflandzie i zachęcają pracowników do protestu. FB/ OPZZ Konfederacja Pracy w Kauflandzie

Komentarze

P. 2023-12-29 18:32:30 Powinni dostawać 1.5 miliona zł rocznie jak funkcjonariusze kur-wizji Suweren zbulwersowany

Do komentujących 2023-12-29 18:27:40 Czy działający w innych krajach Orlen łupi cudzoziemców i transferuje zyski do Polski? Czy może tam też przed wyborami obniża ceny paliw, na polityczne zamówienie? Czy prywatne firmy z Polski nie zarabiają za granicą, żeby tylko móc istnieć gdzie indziej? Co, poza dopieszczaniem sieci, powiązanej z toruńskim biznesmenem w sutannie, zrobił PiS przez 8 lat? 4000 małych sklepów upadło tylko w 2022 roku! https://demagog.org.pl/wypowiedzi/male-sklepy-znikaja-z-rynku-sprawdzamy-dostepne-dane/

Oko 2023-12-29 18:11:44 Cena takie same jak w Niemczech ale zarobki na poziomie trzeciego kraju Polska kasjerka musi zarobić na pensje niemieckiej kasjerki

@rudzielec 2023-12-29 18:03:00 22mld zł w 2tyg po objęciu rządu, teraz tylko zabrać 13,14 i będzie gitara, a tamto co było rozliczyć te 8 gwiazdek hehe

@DO DAR 2023-12-29 17:59:35 Ale ty nie jesteś pisowcem ??

jaka praca 2023-12-29 17:54:29 Jaka praca, taka płaca. W Kaufland na niebku jest taki syf, że strach tam cokolwiek kupować. Zwłaszcza odradzam produkty mięsne, które często są po terminie albo zepsute. Jak komuś zdrowie miłe, to niech mięsa i wędliny z kauflanda omija szerokim łukiem. Może wiec tak pracownicy zamiast strajkować, wezmą się za rzetelną pracę, przede wszystkim w temacie pilnowania dat ważności na półkach

DO DAR 2023-12-29 17:26:45 Ty człowieku spojrzyj ile PEŁOWCY NAKRADLI! JUŻ NIEDŁUGO NIE SPOJRZYSZ NA R U D E G O.

Dar 2023-12-29 16:36:53 Ładnie kaczor załatwił ludzi, te pisiorstwo rozkradlo wszystko a cierpią na tym wszyscy, miejmy nadzieję że kaczafi i jego organizacja będą rozliczeni i odpracują to np. w Kauflandzie żeby ludzie mogli sobie strajkować

Brawo Tusk i PO 2023-12-29 16:31:01 Polak nie zrozumie że niemieckie firmy nie po to otwierają tu swoje biznesy by dobrze płacić polakom. One są tu po to by jak najwięcej zarabiać a zyski "wywozić" do swoich central w Niemczach, Holandii czy Portugalii. Tusk to wie i dzięki niemu mamy tyle zachodnich marketów i praktycznie zero Polskich.

rudzielec 2023-12-29 16:11:15 heeh banda rudego nie po to doszła do władzy żeby wam kmiotki polskie podwyższać pensje. A do roboty. Wybraliście rudzielca to teraz zasuwajcie za pół pensji.

Fur Deutschland 2023-12-29 16:03:02 Dlaczego nie opodatkowano zagranicznych sieci, a cała kasa wyjeżdża z Polski? Co z tym zrobi nowy rząd?

1,2,3 2023-12-29 15:51:32 nie dajcie się kroić .Wasza Firma nie jest wcale tania .Mają z czego , niech się podzielą !

321 2023-12-29 15:22:39 @jan -to nie kupuj tam, mozesz isc do polskiej sieci spolem w szczecinie i placic 3 razy tyle, lec ,a market kazdy moze otworzyc np polska marka dino, stokrotka tez byla kiedys polska trzeba bylo ja wykupic i handlowac a nie tu marudzic

Szymon 2023-12-29 15:16:47 Taka bo Polskie firmy tak dbają o pracownikow 😂

do jan 2023-12-29 15:12:51 Tak ,jak z małej litery PISzesz swoje imię taki mały móżdżek POsiadasz , ale do pyszczenia pierwszy , jak każdy wyznawca Kaczelnika ...

Ck 2023-12-29 14:56:57 Zapraszam do osiedlowego sklepiku w moim miasteczku. Zatrudnione są dwie panie od 6 00 do 22.00 przez sześć dni w tygodniu. Wspólna odpowiedzialność za towary w sklepie i inwentaryzacja co pół roku. Zawsze mają manko. Zimno, pracują w kufajkach, a za soboty mają po parę groszy do ręki. Grafik się zgadza a wypłata najnizsza krajowa. Jak się nie podoba to spadaj.