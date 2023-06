Nabór do liceów, techników i szkół branżowych. Kończy się pierwszy etap rekrutacji

Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie otrzymają 6 lipca 2023. Należy je wraz ze świadectwem dołączyć do podania o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. Fot. Dariusz Gorajski

Tylko do piątku, 16 czerwca, do godziny 15 ósmoklasiści mogą złożyć wniosek o przyjęcie do wybranej szkoły ponadpodstawowej. Wnioski złożone choćby minutę po terminie nie zostaną przyjęte, a kolejny termin na ich złożenie przypadnie dopiero w terminie uzupełniającym, pod koniec sierpnia. I to tylko do tych liceów, techników czy szkół branżowych, które będą dysponowały miejscami, a z nim w tym roku może być krucho. Do szkół średnich trafi w tym roku niemal podwójny rocznik ósmoklasistów.

Większość czynności odbywa się przez internet: uczeń rejestruje się i zakłada konto na stronie naboru. Kandydat ma prawo wyboru trzech szkół ponadpodstawowych, w których może wybrać dowolną liczbę oddziałów. Na pierwszym miejscu nastolatek powinien wpisać szkołę i klasę, w której najbardziej chciałby się uczyć. O przyjęciu do szkoły nie decyduje kolejność zgłoszeń, tylko suma uzyskanych punktów. Sposób przeliczania punktów w procesie rekrutacyjnym został określony w rozporządzeniu ministra edukacji i nauki. Maksymalna liczba punktów, które można uzyskać to 200, w tym za świadectwo i dodatkowe konkursy można zdobyć maksymalnie 100 punktów.

Piątek, 16 czerwca jest ostatnim dniem, w którym uczeń musi zanieść wniosek do szkoły. Należy go złożyć w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru. Podanie należy wydrukować, podpisać - muszą to zrobić zarówno uczniowie, jak i rodzice lub opiekunowie, a następnie złożyć komplet dokumentów w tradycyjnej, papierowej wersji w placówce.

Potem kandydaci będą zobowiązani do uzupełnienia swojego wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Czas na dopełnienie tych formalności przypadnie od 23 czerwca do 10 lipca br. Również w tym terminie będzie istniała również możliwość dokonania zmiany wybranych przez kandydata szkół i oddziałów.

Ostateczne wyniki tegorocznego naboru do szkół poznamy 21 lipca 2023 r.

Przypomnijmy, na potrzeby rekrutacji w prowadzonych przez Miasto Szczecin liceach ogólnokształcących dla młodzieży, technikach i branżowych szkołach I stopnia przygotowanych zostało na rok szkolny 2023/2024 łącznie 6000 miejsc. W stolicy województwa jest 4600 uczniów, którzy będą ubiegać się o miejsce w szkole ponadpodstawowej, do Szczecina przyjedzie jednak wielu nastolatków z gmin ościennych – w całym regionie jest bowiem ponad 21 tysięcy ósmoklasistów. ©℗

