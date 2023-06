Poloneza czas zacząć! Nie tylko taniec, ale również akademickie miasteczko

Już tylko kilka dni dzieli szczecińskich maturzystów od wydarzenia, które tanecznym krokiem pozwoli wejść im w dorosłość - to Szczeciński Polonez Maturzystów. Choć to wydarzenie bardzo młode, bo w najbliższy piątek 16 czerwca w samo południe odbędzie się dopiero jego trzecia edycja, to jest ogromne przeżycie dla uczniów i niezwykłe widowisko dla szczecinian.

Inicjatywa powstała na skutek odwołania studniówek w 2021 roku z powodu pandemii koronawirusa. To pierwszy rok od stanu wojennego, w którym nie było studniówek oraz ich głównego punktu - poloneza, którego odtańczenie jest tradycją i częścią życia każdego absolwenta liceum czy technikum. Taniec na otwartej przestrzeni, tuż za magistratem, stał się wówczas pewnego rodzaju rekompensatą. Jego pozytywny odbiór wśród maturzystów i mieszkańców Szczecina spowodował wprowadzenie wydarzenia w coroczny kalendarz wydarzeń miasta.

- Przygotowujemy się do odtańczenia poloneza już od pół roku, rozpoczęliśmy - we współudziale z Wydziałem Oświaty - od wysłania do wszystkich szkół ponadpodstawowych informacji o wydarzeniu i zaproszenia do

