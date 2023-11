Na komisji edukacji o bezpieczeństwie uczniów i monitoringu w II LO

- Jest bardzo trudno, ale nie niebezpiecznie - oceniła Lidia Rogaś, wiceprezydent Szczecina odpowiedzialna między innymi za oświatę na Komisji ds. Edukacji, która zebrała się w środę 22 listopada, by rozmawiać o bezpieczeństwie uczniów szczecińskich szkół ponadpodstawowych. Przyczynkiem do dyskusji radnych, wiceprezydent miasta oraz przybyłych do magistratu gości była z całą pewnością instalacja monitoringu w toaletach II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie. To właśnie ta bulwersująca uczniów Dwójki sprawa stała się głównym tematem komisji, o której zwołanie wnioskowali radni Klubu Koalicji Obywatelskiej.



W II LO w Szczecinie, aby zapobiec dewastacjom zamontowano kamery w szkolnych toaletach, co bardzo nie spodobało się młodzieży. Kontrowersyjny monitoring szkolnych ubikacji, który szkoła założyła 25 października, wywołał wielkie poruszenie, także organizacji pozarządowych. Kamer co prawda nie uruchomiono i je zasłonięto, a Wydział Oświaty nakazał nawet ich demontaż, to jednak sprawa nie jest rozwiązana. Szkoła nadal stoi na stanowisku, że kamery powinny działać, podobnie wypowiada się Rada Rodziców, przeciwni monitorowaniu, co się dzieje w ubikacjach, jest 200 uczniów II LO, którzy złożyli skargę do dyrekcji liceum. Młodzież wspiera także Fundacja RÓWNiE, której prezeska i prawniczka Dagmara Adamiak sporządziła opinię prawną przywołując zapisy ustawy - artykułu 108a Prawa oświatowego zakazującego montażu kamer w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych.

- Składamy właśnie wniosek do Wydziału Oświaty, w którym wytknęliśmy wszystkie niezgodne z prawem aspekty wprowadzenia monitoringu w toaletach - mówi Dagmara Adamiak, która uważa, że dyrektor II LO Jolanta Jastrzębska nie dopełniła wszystkich ustawowych obowiązków.

Z podstawowego zarzutu, jaki podniosła prezeska fundacji, że instalacja monitoringu nie była konsultowana przez dyrekcję z organem prowadzącym wybroniła się na gorąco wiceprezydent Lidia Rogaś, twierdząc, że zgodę na monitoring w II LO podpisała jeszcze w 2018 i 2019 roku, choć wcześniejszy komunikat miasta dowodził, iż konsultacji nie było, a montaż kamer był samodzielną decyzją dyrektora placówki.

W miniony piątek w II LO odbył się okrągły stół w sprawie uruchomienia kamer. Już drugi na przełomie ostatnich dwóch tygodni. Uczestniczyli w nim licealiści, przedstawiciele rady rodziców i dyrekcja szkoły. Wypracowano porozumienie, a na uruchomienie kamer zgodziła się młodzież. Kiedy to nastąpi, jednak nie wiadomo, choć przedstawicielka szkolnej społeczności, która pojawiła się na komisji, nadal stoi na stanowisku, że kamery powinny zniknąć ze szkolnych toalet, bo naruszają godność uczniów.

- O tym, że kamery są zainstalowane, dowiedzieliśmy się z dnia na dzień, już jak kamery były montowane - mówiła na komisji uczennica II LO. - Pani dyrektor nie stosowała wcześniej żadnych rozwiązań problemów takich jak dewastowanie toalet, przesiadywania w nich uczniów na przerwach czy lekcjach. To bardzo radykalne działanie i dlatego pojęliśmy radykalne kroki - uczniowie poszli do mediów. Pani dyrektor zebrała nas na auli, były dwa spotkania, ja byłam na tym pierwszym i byliśmy tak bardzo poniżani za to, że poszliśmy do mediów. Pani dyrektor podkreślała, że jesteśmy elitą Szczecina i jak mogliśmy coś takiego zrobić. W ten sposób zniszczyliśmy dobre imię szkoły.

Uczniowie nie godzą się również na zbiorową odpowiedzialność - do dewastacji dochodziło głównie w toalecie męskiej, kamery zamontowano również w ubikacji dla dziewcząt.©℗

