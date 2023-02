"Pobożniak" inwestuje w język niemiecki. Początek współpracy z Instytutem Goethego

Mało perspektywiczny

2023-02-03 15:54:06

Ten język jest. Niemcy się kończą jako naród co raczej nie powinno Polaków smucić. Znacznie bardziej perspektywiczny byłby język chiński, to byłoby roztropne z punktu widzenia przyszłości. Czekam na inicjatywę MEN i naszego MSZ by zrobić pierwsze szkoły podstawowe z nauką języka chińskiego który obok języka angielskiego byłby naprawdę cenną kompetencją.