Monitoring w szkolnej toalecie. Co wiedzą radni? [GALERIA]

Urszula Pańka, radna PO, pyta o cel i zasadność monitoringu w LO nr II. Obok radny Łukasz Tyszler

W ostatnich dniach informowaliśmy o zamontowaniu monitoringu w toaletach renomowanego szczecińskiego Liceum Ogólnokształcącego nr 2. Wydział Oświaty szczecińskiego magistratu nakazał dyrekcji liceum demontaż urządzeń. Teraz do problemu odnieśli się szczecińscy radni.



- Takie zagadnienia reguluje Prawo oświatowe, które w art. 108 a mówi o monitoringu – powiedziała w poniedziałek podczas konferencji prasowej radna Urszula Pańka (KO). - Zwróciliśmy się jako radni do dyrekcji szkoły. Chcemy zajrzeć w dokumenty i zbadać, jak wygląda sytuacja. Od tygodnia my jako radni jesteśmy w kontakcie ze szkołą, a 2 listopada spotkałam się z przedstawicielami Rady Rodziców, rozmawiałam również telefonicznie z dyrektorką, która udzieliła mi informacji i zaproponowała poniedziałkowe spotkanie.

Po spotkaniu skontaktowaliśmy się z Urszulą Pańką, która stwierdziła, że jest zadowolona z przebiegu rozmowy. Dodała jednocześnie, że o monitoring w szkołach będzie również pytała prezydenta Szczecina, który jest organem prowadzącym miejskie placówki oświatowe.

- Monitoring w szkołach dotyczy negatywnych zachowań uczniów – stwierdziła radna Urszula Pańka. - Musimy sobie z nim poradzić jako pedagodzy i rodzice.

Dyrekcja szkoły rozmawiała z radnymi. My już kilka dni temu wysłaliśmy pytania i wciąż czekamy na odpowiedź: „Co skłoniło Radę Rodziców i Dyrekcję Szkoły do takiego monitorowania toalet? Czy chodzi o dewastację, palenie papierosów, czy dochodziło tam do innych incydentów? Na podstawie jakich przepisów zdecydowaliście się Państwo na takie rozwiązanie? Czy kamery są umieszczone tylko w toaletach, czy w innych miejscach liceum? Ile kosztowały - i kto zapłacił - za kamery i ich instalację w toaletach? Czy prawdą jest, że uczniowie wyjścia do WC muszą wpisywać na specjalne listy i czym jest to podyktowane? Gdyby zdecydowali się Państwo na spotkanie z mediami np. w formie konferencji prasowej, prosimy o taką informację”.

Radni dostali już odpowiedź podczas rozmów za zamkniętymi drzwiami. My pytamy publicznie i takiej odpowiedzi oczekujemy. ©℗

Tekst i fot. Krzysztof ŻURAWSKI