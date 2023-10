Miasto przejmie „Pioniera 1907” i dofinansuje komunikację miejską

Ostatnia w tym roku korekta szczecińskiego budżetu dotyczy nie tylko ratowania będącej w fatalnej kondycji miejskiej komunikacji, ale także legendy, jaką jest kino „Pionier 1907”. Fot. Piotr BARAŃSKI

Praca w komisjach przynosi efekty. Po kilku dyskusjach przeprowadzonych w ostatnich dniach w mniejszym gronie szczecińscy radni dokonali we wtorek kolejnej korekty w tegorocznym budżecie miasta. Najważniejsze z punktu widzenia mieszkańców są dwie zmiany - dotyczą ratowania komunikacji miejskiej i legendy, jaką jest kino „Pionier 1907”.

Kupno kina „oraz urządzeń i elementów wyposażenia” znalazło się w projekcie zmian w budżecie miasta w ostatniej chwili. Zaproponowana cena jest wyższa niż wycena, jaką wcześniej przeprowadził magistrat. Nieruchomość została wtedy wyceniona na 1,46 mln zł, sprzęt – na 200 tys. zł, a marka – na 3 proc. wartości nieruchomości. We wrześniu ub. roku wycena straciła ważność. O problemach i przyszłości najstarszego na świecie kina działającego bez przerwy w jednej lokalizacji mówi się od miesięcy. Jego właściciel ogłosił chęć przejścia na emeryturę. Marzy jednak o tym, by kino nadal działało, a prywatna firma, która kupiłaby budynek, nie dawała takich gwarancji. Zagwarantować to może jedynie miasto, a radni różnych klubów podpisali apel do prezydenta, by dokonać ponownej oceny. We wtorek przyjęli korekty w tegorocznym budżecie. Jedna ze zmian dotyczy 2 mln zł, które mają być przeznaczone na zakup najstarszego w Polsce i jednego z najstarszych na świecie kin działających nieprzerwanie w tym samym miejscu.

Druga z ważnych zmian dotyczy dodatkowej kwoty na funkcjonowanie komunikacji miejskiej. Chodzi o podwyżki dla kierowców i motorniczych, ale także bieżące funkcjonowanie należących do miasta spółek przewozowych.

- I ja osobiście, i my jako Klub PiS wielokrotnie o to zabiegaliśmy - przypomina radny Maciej Ussarz. - Nasze pomysły nie zyskały poparcia, a dziś wszyscy odczuwamy tego skutki. Brakuje kierowców i motorniczych, rozkłady jazdy są ograniczane, a i tak wiele kursów się nie odbywa.

Skarbnik miasta przypomniała jednak, że nie jest to pierwsza tegoroczna korekta dotycząca miejskiej komunikacji.

- Będzie to już druga podwyżka, bo od 1 stycznia wszyscy pracownicy samorządowi dostali 600 zł podwyżki na etat mówi Dorota Pudło-Zylińska. - W sumie było to 15 mln zł dla spółek komunikacyjnych, dla pozostałych pracowników bodajże 65 mln zł.

Na sesji marcowej i czerwcowej na funkcjonowanie komunikacji wygospodarowano dodatkowo 58 mln zł. Obecnie kolejne 15. Te środki będą przeznaczone nie tylko na podwyżki, ale także bieżące wydatki umożliwiające funkcjonowanie spółek - m.in. zakup prądu czy paliwa. ©℗

Tomasz TOKARZEWSKI, (as)