Bez pieniędzy nie pojadą. Zmiany już we wtorek

Zmiany w tegorocznym budżecie Szczecina związane są m.in., z rosnącymi kosztami funkcjonowania miejskiej komunikacji. Fot. Anna GNIAZDOWSKA

Kolejna zmiana w tegorocznym budżecie Szczecina przygotowywana jest na zaplanowaną na 17 października sesję Rady Miasta. Dziś (środa) omawiać je będą radni z Komisji ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Najbardziej oczekiwana jest zmiana dotycząca komunikacji miejskiej.

Projekt uchwały przewiduje zwiększenie dochodów o kwotę ponad 25,1 mln zł. Dokładnie tyle samo wyniosą dodatkowe wydatki. W tej kwocie są dodatkowe środki na funkcjonowanie komunikacji miejskiej. Jest to niezbędne, by autobusy i tramwaje mogły nadal funkcjonować. O jej fatalnej kondycji prezesi spółek przewozowych informowali radnych w tym roku kilkakrotnie – ostatnio podczas posiedzenia komisji, które miało miejsce 3 tygodnie temu.

– Co trzy miesiące spotykamy się z panią prezydent Anną Szotkowską oraz panią skarbnik i rozmawiamy o kosztach funkcjonowania spółek – tłumaczył wtedy Włodzimierz Sołtysiak, prezes Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego „Dąbie”. – W tym roku były już korekty budżetu i to państwo je uchwalacie. Jako Rada Miasta możecie uchwalić kolejne i jeśli otrzymamy więcej środków, to podwyżki będą możliwe.

Efektem prowadzonych od kilku tygodni rozmów są podwyżki o 500 zł brutto, które objęły jedynie kierowców i motorniczych. Były niezbędne, by powstrzymać odpływ prowadzących autobusy i tramwaje. Dodatkowe środki w budżecie miasta są jednak niezbędne, by przyciągnąć nowych pracowników, ale także przyznać podwyżki pracownikom zaplecza i administracji. Brak pracowników przekłada się na cięcia w rozkładach jazdy i odwoływanie kursów (w skrajnych przypadkach nawet ok. 200 dziennie!), co z kolei przekłada się na niezadowolenie pasażerów.

Dobrze działająca komunikacja miejska to jednak nie tylko pensje kierowców i motorniczych. To także stałe wydatki związane z cenami prądu i paliwa, które w ciągu roku zmieniają się wielokrotnie. ©℗

Tomasz TOKARZEWSKI