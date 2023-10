Budżet „z gwiazdką”. Płace przede wszystkim

Wiele prowadzonych w Szczecinie inwestycji trwa latami. Część już jest prowadzona, część jest na etapie przygotowań. By jednak ich realizacja mogła się rozpocząć w roku przyszłym, z wyprzedzeniem trzeba opracowywać dokumentację lub ogłaszać przetargi. Stąd konieczność wprowadzenia zmian jeszcze w tegorocznym budżecie miasta. Ale korekty związane są też z tzw. wydatkami bieżącymi.

- Ostatni kwartał roku to okres, w którym możemy uporządkować pewne kwestie realizacyjne. W wielu przypadkach, choć na szczęście nie we wszystkich, ostateczne ceny są wyższe niż nasze szacunki - tłumaczy Michał Przepiera, zastępca prezydenta Szczecina odpowiedzialny m.in. za inwestycje. - Jeśli chodzi o wydatki majątkowe, obecnie zwiększamy tę kwotę o 15,5 mln zł, łącznie 143 mln zł do roku 2026.

Planowanie inwestycji nie jest łatwe, a proces jest dość dynamiczny. Jeszcze kilka tygodni temu budowa III etapu Trasy Północnej od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska, modernizacja Trasy Zamkowej czy remont ul. Emilii Plater pozostawały w sferze marzeń czy odległych planów. Ostatnie dni przyniosły jednak informacje o

...