Historyczna zmiana w budżecie Szczecina. Dodatkowe pieniądze m.in. na komunikację miejską

Dzięki czerwcowej zmianie w budżecie komunikacja miejska w Szczecinie dostanie dodatkowo 36 mln zł. Są to jednak środki na działalność bieżącą, a nie kolejne podwyżki dla pracowników. Fot. Ryszard Pakieser

Tak dużej zmiany w budżecie bieżącym w historii Szczecina jeszcze nie było. Szczecińscy radni we wtorkowe popołudnie podjęli uchwałę, która jest konsekwencją decyzji z początku roku.

- Ten budżet jest bardzo dużym wyzwaniem. Staramy się zapewnić podstawowe zadania własne, w tym funkcjonowanie oświaty, pomocy społecznej, transportu zbiorowego - tłumaczy Dorota Pudło-Żylinska, skarbnik miasta. - To bardzo duża korekta, wręcz historyczna. Zwiększamy kwotę na wydatki bieżące o ponad 66,5 mln zł. Nadwyżka operacyjna zostaje tym samym zmniejszona o 56 mln zł. To konsekwencja inflacji, wzrostu cen, kosztów obsługi placówek, droższej żywności.

Na początku roku pracownicy wszystkich miejskich jednostek otrzymali podwyżki w wysokości 600 zł.

- Obecna zmiana to kwartalne doposażenie naszych spółek, które mają obsłużyć bieżący wynik, konsekwencja zadania, które zostało podjęte przez państwa 1 stycznia - tłumaczyła radnym skarbnik miasta. - Tak dużej korekty jeszcze nigdy nie było. To jest poziom, który spłaszcza nadwyżkę operacyjną do 132 mln zł. W jej ramach musimy jeszcze obsłużyć zadłużenie w wysokości 72 mln zł. Pozostanie zatem niecałe 60 mln.

Największe wyzwanie, w ocenie pani skarbnik, to brak przewidywalności. Miasto nie wie, na jakie kwoty z budżetu państwa może jeszcze liczyć, nie wiadomo też, na jakim poziomie kształtować się będą wydatki. Jeśli ceny energii czy paliw się nie zmieni, jeśli inflacja się nie zmniejszy, kolejna poważna korekta budżetu będzie musiała zostać podjęta w październiku.

- Wszystkie reguły finansów publicznych zostały zdewastowane - mówi Dorota Pudło-Zylińska. - Gasimy pożary stąd potrzeba 20 mln zł w sferze pomocy społecznej, czy 36 mln zł w transporcie.

Z tej ostatniej kwoty 22,5 mln trafi do spółki Tramwaje Szczecińskie, która w marcu otrzymała już ponadplanowe 9,5 mln zł. Pozostała będzie przeznaczona na przewozy autobusowe, ale także tylko na bieżące utrzymanie, a nie kolejne podwyżki czy premie. Tego bowiem chciał radny Maciej Ussarz z PiS, który zaproponował zwiększenie wydatków na tramwaje i autobusy o 2 mln zł w każdej tych sfer właśnie w celu przyznania podwyżek pracownikom. Wszystkie proponowane przez niego poprawki przepadły.

- Myślę, że rozdawnictwo na premie to nie jest ten czas, bo w tej chwili walczymy o przetrwanie - tłumaczyła skarbnik.

Radni większością głosów nie zgodzili się na poprawki, wśród których była też przywrócenia 300 tys. zł dla rad osiedli. Ostatecznie zmiany w budżecie zostały przegłosowane 15 głosami przy 10 przeciwnych. ©℗

Tomasz TOKARZEWSKI