Maturzyści nie zatańczą poloneza na Jasnych Błoniach. Aura popsuła plany

Inaczej niż przed rokiem tym razem aura nie pozwoliła zatańczyć na Jasnych Błoniach. Fot. Dariusz Gorajski

Tak oczekiwany przez wszystkich deszcz, popsuł jednak plany organizatorów Szczecińskiego Poloneza Maturzystów. Tegoroczni absolwenci szczecińskich szkół średnich nie zatańczą poloneza na Jasnych Błoniach w piątek o godzinie 12. Wydarzenie jednak się na pewno odbędzie, tylko w innym terminie.

- Aleje są mokre - nie damy rady w takich warunkach poprowadzić korowodu - mówi Ryszard Długopolski z Zespołu Pieśni i Tańca "Krąg", współorganizator imprezy.

To miała być trzecia edycja wydarzenia zapoczątkowanego w 2021 roku, roku pandemicznym, w którym abiturienci zostali pozbawieni studniówek.

- Polonez to ważna, symboliczna tradycja i część życia licealisty, którego nie dane nam było zaznać – dlatego chcemy wziąć sprawy we własne ręce - mówili wówczas maturzyści i zorganizowali imprezę na otwartej przestrzeni - właśnie na Jasnych Błoniach. Okazała się sukcesem, poloneza zatańczyło wówczas ponad 300 osób. W kolejnym roku ponad 500. I to nie tylko samych maturzystów, ale także wielu mieszkańców Szczecina - od przedszkolaków, po seniorów.

W tym roku, oprócz uroczystego korowodu, miało na Jasnych Błoniach stanąć także mini miasteczko akademickie, tak by maturzyści mogli dowiedzieć się więcej o możliwościach studiowania w Szczecinie.

- Wydarzenie na pewno się odbędzie - zapewnia R. Długopolski. - Myślimy już o kolejnym terminie.

(kel)