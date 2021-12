Krócej w sklepach w Wigilię

Nie odkładaj zakupów w Wigilię na ostatnia chwilę, bowiem sklepy będą zamykane dużo wcześniej - większość popularnych marketów i mniejszych sklepów handluje tylko do godziny 13. Wyjątkiem są Żabki i sklepiki, w których za ladą staje sam właściciel.

Sieci handlowe skracają godziny otwarcia swoich sklepów w Wigilię, bo wymusza to na nich ta sama ustawa, która wprowadziła zakaz handlu w niedzielę. Oto jej zapis: "24 grudnia i w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy w placówkach handlowych powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem po godz. 14 są zakazane". Większość sklepów jednak ogranicza czas handlu do godz. 13, wszak zamknięcie sklepu wcale nie wiąże się z tym, że jego pracowniczy od razu z niego wyjdą - trzeba jeszcze rozliczyć kasy i go posprzątać.

Zatem Lidl, Biedronka, Auchan, Carrefour, Kaufland, delikatesy Społem, sieć Stokrotka, Lewiatan będą handlowały tylko do godz. 13. W piątek 24 grudnia dłużej czynne są Żabki – wszystkie sklepy mogą być otwarte do godz. 14, po tym czasie decyzję o otwarciu konkretnego sklepu podejmą franczyzobiorcy, również tylko od nich zależy, czy zechcą pracować w święta. Choć już dziś widać wywieszone na sklepach informacje i większość Żabek zapowiada handel także w pierwszy i drugi dzień świąt.

Krócej czynne są także sklepy przemysłowe, a Ikea Polska w ogóle się nie otworzy tłumacząc, że "W IKEA najważniejsi są ludzie, dlatego Wigilię spędzamy w gronie najbliższych".

- Świąteczną przerwę rozpoczynamy już 24 grudnia - czytamy na ich stronie internetowej. - Święta są okresem podsumowań i wypoczynku, zatem nasi pracownicy w tym roku będą świętować dłużej – od 24 do 26 grudnia. Wierzymy, że wszyscy skorzystamy z tego dodatkowego czasu w najlepszy dla nas sposób. W Wigilię wszystkie sklepy IKEA w Polsce będą nieczynne. Dotyczy to także Punktów Odbioru Zamówień IKEA, Studiów Planowania IKEA oraz Centrum Wsparcia Klienta Domolinia.

Przepisy ustawy skracającej wigilijny handel nie dotyczą stacji benzynowych.

(kel)