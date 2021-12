Mniej gości w lokalach, limity w sklepach. Od środy obostrzenia

Od 1 do 17 grudnia, w związku z wariantem omikron koronawirusa SARS-CoV-2 wprowadzony zostaje pakiet alertowy. Znaczy to jedno: zarówno przedsiębiorców z wielu branż, jak i klientów czekają obostrzenia. Głównie w handlu, gastronomii i hotelarstwie, ale także na siłowniach, w kinach i teatrach.

Limity nie dotyczą osób zaszczepionych – zapowiedziało ministerstwo. Kto i na jakiej podstawie ma sprawdzić paszporty covidowe wchodzących do restauracji czy do kin, wszak szczepienia w Polsce to wciąż sprawa dobrowolna i indywidualna? Na to pytanie minister Niedzielski odpowiedział - "to jest bardzo prosta sytuacja".

"Rozporządzenie daje takie możliwości organizatorom, żeby w ramach organizowanych przez siebie przedsięwzięć określali regulaminy. Wewnętrznie mogą one oznaczać, że jeżeli jest jakiś limit, to do limitu się wpuszcza. Jeżeli limit zostaje przekroczony, to zgoda osoby okazującej paszport (covidowy) na to, żeby wejść, jest domyślna. Jeżeli nie okazuje, to po prostu nie wejdzie. Tak powinny być skonstruowane regulaminy" - powiedział Adam Niedzielski na konferencji prasowej.

Scedowanie odpowiedzialności na przedsiębiorców

- Rząd powinien swoje posunięcia opierać na wiedzy fachowców. Specjalistów, którym może także ufać społeczeństwo. Nie tylko w kwestiach zdrowotnych, ale także ekonomicznych i prawnych. A dziś zamiast tej wiedzy mamy walkę o głosy, polityczną popularność. To zaś sprawia, że konsekwencje za wszelkie decyzje ponosimy my, przedsiębiorcy – ocenia Iwona Niemczewska, właścicielka szczecińskiej restauracji „Z drugiej strony lustra”. – Jak mam sprawdzić mojego gościa, który zarzuci mi, że naruszam jego swobody obywatelskie? Na podstawie jakiego przepisu mam zażądać od niego paszportu covidowego?

- Widzę co dzień nowe liczby chorych i nie dziwię się obostrzeniom – mówi inny właściciel restauracji w centrum Szczecina. – Boję się, że nowe obostrzenia przerodzą się w całkowite zamknięcie lokali, a to będzie już gwoździem do trumny gastronomii. My zawsze dostajemy najwięcej i najmocniej po głowie. To taki standard, że niemal od dwóch lat nie śpimy spokojnie. Dziś serwuje się nam nową zgryzotę: segregację gości na zaszczepionych i tych bez paszportu covidowego.

Przedświąteczny kłopot dla handlu

W gorącym okresie przedświątecznym ograniczenia to również spory kłopot dla handlu. Zamiast 75 procent klientów, od dziś do sklepów wejdzie tylko 50 procent chcących zrobić zakupy.

- Do dziś mogło do nas wejść 5,7 tysięcy gości, po obostrzeniach ta liczba zmniejszyła się niemal o dwa tysiące – od 1 grudnia to 3 850 tys. Już przygotowaliśmy stosowne oznaczenia na drzwiach wejściowych – mówi Joanna Dybowska, dyrektor ds. marketingu z CHR Galaxy w Szczecinie. – Zmniejszyliśmy także liczbę miejsc do siedzenia w strefie gastronomicznej w Foodporcie. Nasi najemcy także zmieniają informacje o limitach klientów w swoich sklepach. Od początku pandemii mamy wdrożony system liczenia gości. Dla nas wartością graniczną jest 3,5 tysiąca klientów – gdy się do niej zbliżymy, wówczas zamkniemy drzwi do centrum i na wejście trzeba będzie chwilę poczekać.

„Pakiet alertowy” zawiera również inne ograniczenia: w przypadku zgromadzeń i uroczystości – limit zmienia się na 100 osób mogących brać udział w zgromadzeniu (m.in. w przypadku wesel, konsolacji, dyskotek). Wydarzenia sportowe poza obiektami sportowymi – limit został zmniejszony do 250 osób mogących brać udział w wydarzeniu. W siłowniach, klubach fitness, muzeach oraz wszędzie tam, gdzie limit gości był liczony w oparciu o metry kwadratowe, będzie obowiązywała zasada - 1 osoba na 15 metrów kwadratowych.

