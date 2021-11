Black Friday – dla fanów okazji. Zakupowego szaleństwa czas start

Dla łowców okazji to nie lada gratka: rabaty, promocje, wyprzedaże, dla handlowców gorący czas w sklepach - także tych internetowych - i sprzyjająca okoliczność, by wyczyścić magazyny - dziś (26 listopada) Black Friday, który sprawia, że ogarnia nas zakupowe szaleństwo.

Organizacje konsumenckie jednak przestrzegają: nie wpadnij w pułapkę tańszych sprawunków, pamiętaj o swoich prawach, w sieci postaw na bezpieczeństwo. Jednym słowem - kupuj z głową.

Handlowcy kuszą rabatami: telewizor tańszy o tysiąc złotych, kosmetyki z 30-procentową zniżką, ubrania w atrakcyjnych cenach obniżonych nawet o 40 procent. Jak więc nie skorzystać z okazji, która w takiej skali nadarza się raz w roku? Choć czarny piątek, który przywędrował do nas ze Stanów Zjednoczonych, nie oferuje przecen tak wielkich jak za oceanem, to jednak sklepy robią wszystko, by klient do nich zawitał w ten dzień i wydał jak najwięcej pieniędzy. Czarny piątek dziś także się wydłużył - bombardowanie informacjami o przecenach rozpoczyna się już w połowie listopada, swoje apogeum przeżywa w ten weekend, by zwieńczyć szaleństwo niższych

...