Pracownicy na skraju wytrzymałości. Dla handlu grudzień to żniwa, ale i koszmarny czas

- Krowom wymiona myć, a nie z ludźmi pracować! - krzyczy mężczyzna do ekspedientki w markecie, która prosi go o to, by poprawnie założył maseczkę i zachował dystans, a nie kładł się jej na kasę. - Jak radzicie sobie z wulgarnymi klientami, dziś zostałam bardzo wyzwana przez klienta? - pyta na kobiecym forum internetowym inna ekspedientka i dodaje, że nie ma już siły na chamów w sklepach. Skrzynka mailowa stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom jest zasypywana wiadomościami od pracowników handlu, którzy przyznają, że tak ciężko jak teraz, nie pracowało im się nigdy.

Grudzień to czas wzmożonych zakupów, tłoku w sklepach. Jest nerwowo tam, gdzie idzie się tylko po warzywa, ale i tam, gdzie kupuje się luksusowe prezenty. Hałaśliwi, nerwowi klienci to jedno, ale handel zmaga się dziś z brakiem pracowników oraz kontrolami policji i sanepidu.

- Grudzień to zawsze gorący miesiąc dla handlu. Ten rok przynosi szereg problemów pracownikom sklepów i galerii handlowych. Oczekujemy wsparcia dla pracowników ze strony pracodawców, potrzebne są tu jasne wytyczne, jak zachowywać się wobec

...