Kierowców i pasażerów w Szczecinie czekają wielkie zmiany!

Zmienione trasy przejazdu tramwajów i kilkudziesięciu linii autobusów, nowe lokalizacje tymczasowych przystanków, dodatkowa linia zastępcza 812, blokady ulic i nowe objazdy. Od soboty, 18 grudnia, na pasażerów i kierowców w Szczecinie czeka ponownie prawdziwa komunikacyjno-drogowa łamigłówka. A to wszystko w związku z przebudowami torowisk od Bolinka, przez centrum po Pomorzany. Poniżej prezentujemy miniprzewodnik, a po szczegóły odsyłamy zainteresowanych do informacji na www.zditm.szczecin.pl.

Najważniejsze to całkowite wstrzymanie ruchu tramwajów trasami przez al. Piłsudskiego od pl. Szarych Szeregów do pl. Rodła i w al. Wyzwolenia od ronda Giedroycia oraz na ulicach Nowej i Dworcowej. Na obu trasach do Pomorzan tramwaje póki co będą jeździć tyle że z taką różnicą, że do pętli przy ul. Budziszyńskiej dojadą zmienioną trasą także składy linii 1. A odwieszone „trójki” obsłużą tymczasowo całkiem nową relację od pętli przy ul. Szafera, przez ul. Arkońską i Niemierzyńską do ronda Giedroycia. Dla kierowców jedyną dobrą wiadomością na najbliższych kilka miesięcy jest ta, że po remoncie fragmentu jezdni od wysokości gmachu ZUS będą mogli bez większych przeszkód ponownie jeździć w obu kierunkach jezdniami ul. Matejki, ale nadal tylko na wprost.

Tramwaje

Linia 1: Osiedle Zawadzkiego – al. Wojska Polskiego – al. Piastów – Pomorzany z częstotliwością co 12 minut w dni powszednie i soboty, w pozostałe dni bez zmian.

Linia 3: Osiedle Zawadzkiego – Arkońska – Niemierzyńska – Wyzwolenia – Kołłątaja z przystankiem końcowym (dla wysiadających) „Kołłątaja” za rondem Giedroycia w al. Wyzwolenia i przystankiem początkowym „Kołłątaja” w ciągu ul. Kołłątaja na wysokości wyjazdu z pętli autobusowej (przed kamienicą przy ul. Kołłątaja 31). Kursy w dni powszechnie i soboty co 12 minut, w niedziele i święta co 20 minut.

Linia 5: Krzekowo – Bolesława Krzywoustego – Brama Portowa – pl. Żołnierza Polskiego – pl. Hołdu Pruskiego – Matejki – Stocznia Szczecińska / Ludowa.

Kursy linii 8 na trasie skróconej do ul. Dworcowej teraz do pętli Potulicka.

Linia 11 na dotychczasowej trasie, ale według zmienionego rozkładu jazdy.

Linia 12: trasa Głębokie – al. Wojska Polskiego – pl. Gałczyńskiego – Jagiellońska – Piastów – Pomorzany w okrojonym wymiarze, bo tylko w dni powszednie w godzinach szczytu z częstotliwością co 12 minut według specjalnego rozkładu jazdy.

Autobusy

Linia zastępcza 812 w relacji Kołłątaja – rondo Giedroycia (powrót: Lubomirskiego – Staszica) – Wyzwolenia – Papieża Jana Pawła II – pl. Grunwaldzki (powrót: Mazurska – Bałuki – Kaszubska) – Piłsudskiego – pl. Szarych Szeregów – al. Piastów (powrót: Pułaskiego – Sikorskiego) – plac Kościuszki. Kursy z częstotliwością: w dni powszednie: do godz. 6 co 7-8 minut, w godz. 6-9 i 14-17 co 4 minuty, godz. 9-14 i 17-20 co 6 minut, po godz. 20 co 10 minut, w soboty do godz. 9 i po godz. 18 co 10 minut, w pozostałym okresie co 6 minut, w dni świąteczne co 10 minut, w Nowy Rok, Wielkanoc i Boże Narodzenie do godz. 11 i po godz. 18 co 12 minut, w pozostałym okresie co 10 minut.

Częściowo zmienią swoją trasę m.in. autobusy linii 70, 87 w obu kierunkach. Ponadto autobusy linii 87 i B w kierunku osiedli Podbórz i Arkońskie od ronda Giedroycia kursować będą ulicami Kołłątaja i Orzeszkowej, z pominięciem przystanku „Krasińskiego”.

Ze względu na postój autobusów linii 812 w zatoce przystankowej przy ul. Staszica przystanek „Kołłątaja” dla linii 53, 60, 67, 87 i B w kierunku Pomorzan, Cukrowej, Karola Miarki, Podbórza i osiedla Arkońskiego przesunięty zostanie o ok. 50 m bliżej ronda Giedroycia.

Linie C i 529 od pl. Żołnierza Polskiego kursować będą przez al. Wyzwolenia, ul. Mazowiecką, pl. Hołdu Pruskiego do pl. Żołnierza Polskiego i dalej bez zmian. Przystanek końcowy w al. Wyzwolenia przy sklepie Społem. Jednocześnie dla linii B i C zlikwidowany zostanie przystanek „Plac Żołnierza Polskiego” w kierunku pl. Rodła.

Linie 58, 59, 812, B, 522, 530 i 532 od skrzyżowania al. Wyzwolenia/ul. Malczewskiego do skrzyżowania al. Wyzwolenia/ul. Mazowiecka w kierunku pl. Żołnierza Polskiego kursować będą wschodnią jezdnią al. Wyzwolenia („pod prąd”). Tymczasowy przystanek „Plac Rodła” (nr 11513) zlokalizowany zostanie przed pl. Rodła na wysokości przystanku tramwajowego.

Linie 68, 101 i 107 od przystanku „Matejki” kursować będą przez ul. Matejki, pl. Hołdu Pruskiego, pl. Żołnierza Polskiego do swoich obecnych przystanków końcowych w al. Wyzwolenia.

Linia 86 od pl. Lotników kursować będzie przez ul. Mazurską i ul. Mazowiecką do przystanku końcowego „Plac Rodła” w ul. Mazowieckiej przed skrzyżowaniem z al. Wyzwolenia. Powrót od al. Wyzwolenia odbywać się będzie jak dotychczas.

Linie 75, 521, 527 i 528 w obu kierunkach objazd ulicami Dworcową i Nową, z pominięciem ul. Wyszyńskiego. Przystanki tymczasowe „Plac Tobrucki” i „Brama Portowa” (na wysokości Posejdona).

Blokady uliczne

Zamknięte zostaną dla ruchu kołowego:

– odcinek al. Piłsudskiego między ul. Mazurską i pl. Rodła;

– odcinek jezdni zachodniej al. Wyzwolenia (nitka w kierunku pl. Żołnierza Polskiego), od skrzyżowania z ul. Rayskiego do skrzyżowania z ul. Mazowiecką, a ruch pojazdów w obu kierunkach odbywać się będzie przeciwległą nitką jezdni z powrotem na jezdnię właściwą do pl. Żołnierza Polskiego tzw. przelotką przez nowe torowisko na wysokości skrzyżowania z ul. Mazowiecką;

– odcinek ul. Smolańskiej od wjazdu na teren sklepu NETTO do wjazdu na drogę wewnętrzną za skrzyżowaniem z ulicami Chmielewskiego i Klemensiewicza;

– ul. Nabrzeże Wieleckie od ul. Wyszyńskiego do skrzyżowania ul. Nowej i Kolumba;

– tzw. ucho Sternickiego, czyli nawrót między ul. Wielka Odrzańska i przystankiem tramwajów linii 6. Od strony ul. Wyszyńskiego możliwość jazdy tylko na wprost w ul. Energetyków, ul. Nabrzeże Wieleckie od Trasy Zamkowej z prawego pasa w prawo, z lewego w lewo, a pas środkowy wyłączony z ruchu;

– odcinek ul. Dworcowej od ul. Nabrzeże Wieleckie do ul. św. Ducha.

Dla jadących od mostu Długiego do dworca PKP i ul. Kolumba objazd Wyszyńskiego – Brama Portowa – pl. Zwycięstwa – Brama Portowa – Dworcowa – Nowa, a dla jadących od ul. Kolumba do ul. Energetyków trasą Nowa – Dworcowa – Brama Portowa – Energetyków. ©℗

(MIR)