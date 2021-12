Ulica Bożeny czeka na przebudowę

Jeśli na początku przyszłego roku uda się znaleźć wykonawcę, to do końca roku, a najpóźniej w pierwszym kwartale 2023 r., powinna być przebudowana kolejna z ulic osiedla Drzetowo--Grabowo w Szczecinie. Po ul. Grażyny, której remont niedawno się zakończył, generalny remont szykuje się także na ul. Bożeny. Jej nowa infrastruktura drogowa ma stać się uzupełnieniem układu komunikacyjnego w rejonie dojazdu do powstającej Fabryki Wody na terenach po dawnym kompleksie Gontynki między ulicami 1 Maja i Emilii Sczanieckiej.

Teraz jest to dukt w części wyłożony płytami betonowymi jumbo, a na ponad połowie swej długości ścieżka wydeptana wśród chaszczy i dzikich zarośli między placem budowy na terenie po dawnym kąpielisku Gontynka i działkami. Zakolem po wzniesieniu dochodzi do wysokości przystanku autobusów przy ul. Emilii Sczanieckiej, tuż przed jej skrzyżowaniem od drugiej strony z ul. Rynkową.

Spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie ogłosiła właśnie przetarg na wykonawcę zadania. Termin składania ofert przez potencjalnych wykonawców wyznaczony został do 17

