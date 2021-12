Przebudowa w alei Wyzwolenia i na placu Rodła

"to jedyna firma która realizuje kontrakty w terminie" No niestety nie w terminie. Z artykułu z 25-11-2011 (//24kurier.pl/ekurier/niebuszewo-bolinko-odblokuja-wiosna/): "Ponadmiesięczny poślizg zalicza torowa rewolucja na szczecińskim Niebuszewie-Bolinku. Miała skończyć się do połowy października tego roku."

Pol

2021-12-02 17:58:39

Powiem jedno i super ze firma ZUE tak pracuje żeby oni wzięli Łekno to może by było już skończone a nie taki bałagan że szkoda słów niech robią ile dają radę w taką aurę i będzie i tak szybciej jak Łękno Jana Pawła i granitowa co wygrała spółka rover oni to lepiej niech kończą i się wyniosą z tego miasta brać firmy co pokazują że można w terminie