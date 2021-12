Węzeł w Podjuchach z poślizgiem do kolejnej wiosny. Ulica Krygiera znów z wahadłem

Od najbliższego poniedziałku 13 grudnia znów dodatkowe utrudnienia w przejeździe czekają na kierowców w rejonie przebudowywanego z gigantycznym już opóźnieniem węzła drogowego w szczecińskich Podjuchach. Wprowadzony zostanie ponownie ruch wahadłowy na ul. Floriana Krygiera. Tym razem przed dojazdem do mostu Gryfitów nad Regalicą. Natomiast podawany jako oficjalny termin ukończenia tam wszystkich robót drogowych 28 grudnia tego roku można włożyć między bajki. Spodziewany finał inwestycji to najwcześniej drugi kwartał przyszłego roku.

- Prace związane z wykonywaniem warstwy ścieralnej będą prowadzone na jezdni ul. Floriana Krygiera na odcinku za skrzyżowaniem z ul. Księżnej Anny do najazdu na most Gryfitów - informuje Piotr Zieliński, rzecznik prasowy miasta ds. inwestycji. - Ruch będzie odbywał się wahadłowo za pomocą sygnalizacji świetlnej. W razie potrzeby może być wprowadzone ręczne sterowanie ruchem. Czasowa organizacja ruchu będzie wprowadzona ok. godziny 10. Kierowców prosimy o zachowanie uwagi.

W minionych dniach prowadzone tam były prace zbrojarskie płyty nowego mostu.

