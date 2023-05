Inkubator pełen pasji - trwa święto NGO-sów [GALERIA]

Niemal 50 organizacji pozarządowych prezentuje się w niedzielę 28 maja na szczecińskim Pikniku Pasji. Wydarzenie potrwa do godz. 18 w ogrodzie Inkubatora Sektorów Kreatywnych INKU przy al. Wojska Polskiego.

- Piknik Pasji to zwieńczenie Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych - wyjaśnia w imieniu organizatorów Marta Krajniak. - Jest on w Szczecinie po raz szesnasty. To wydarzenie dla NGO-sów. Pokazujemy, jaką moc mają organizacje pozarządowe w Szczecinie.

To impreza cykliczna, podkreślająca różnorodność tematyki i zainteresowań propagowanych przez 47 stowarzyszeń. Wśród nich znajdują się między innymi ekolodzy, organizacje o profilu medycznym, charytatywne, kluby seniorów, kombatanci, fotografowie, dziennikarze, literaci i wielu innych. Goście mogą zapoznać się z działalnością stowarzyszeń przy osobnych stoiskach, porozmawiać z ich członkami, otrzymać gadżety czy ulotki.

Piknikowi Pasji towarzyszą zabawy dla dzieci oraz występy artystyczne i prezentacje stowarzyszeń na scenie.

Piknik potrwa do godziny 18.00.

Organizatorami wydarzenia są: Gmina Miasto Szczecin, Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych TWIKS, Fundacja Sektor 3, Stowarzyszenie Media Dizajn.

(aj)

Fot. Agata Jankowska