Pamiętacie o ogrodach. Moc atrakcji na Wałach Chrobrego [GALERIA, FILM]

Fot. Arleta NALEWAJKO

Morze ludzi i kwiatów - tak w tej chwili wyglądają Wały Chrobrego. To za sprawą jednej z najbardziej znanych, cenionych i lubianych imprez wystawienniczych Szczecina - kiermaszu ogrodniczego „Pamiętajcie o ogrodach", której towarzyszy „Wałówka z przysmakami".

Tym razem w jesiennej odsłonie, a więc z wrzosami i chryzantemami w rolach głównych. Choć uwagę przyciągają również efektownie przebarwiające się chryzantemy, ozdobne trawy, intensywnie kwitnące kurkumy czy energetyczne aksamitki. Domowych ogrodników kuszą kolekcje róż, cebul kwiatowych i różnorodnych bylin, w tym okrywowych.

Kwiaty i owoce jesieni

Warto czym prędzej obrać azymut na kiermasz, który stwarza doskonałą okazję do wyszukania botanicznych ciekawostek i uzupełnienia kolekcji ozdobnych roślin: do domu i ogrodu. Choć nie tylko. Sporym zainteresowaniem cieszą się również drzewa i krzewy owocowe, a także rośliny, rybki do ogrodowych oczek wodnych oraz osprzęt „pływających" fontann.

Kiermasz stwarza też okazję do zakupu warzyw i owoców prosto od rolnika: od pomidorów, dyń, kalafiorów i kapusty, aż po selery i… truskawki. Ceny są konkurencyjne, a warzywa - widać, że prosto z pola, a nie ze szklarni.

Poza roślinami w ofercie kiermaszu są także elementy małej architektury, dekoratorskie detale, donice, nawozy, sprzęt ogrodniczy, jak również ceramika, biżuteria, rękodzieło i inne wyroby rzemieślnicze.

Na słono, słodko i gorąco

Jest też spora oferta gastronomiczna, a to za sprawą „Wałówki z przysmakami", której stragany zawładnęły częścią ul. Szczerbcowej. Zapach pieczonych potraw „że palce lizać" na pewno przyciągnie w to miejsce niejednego smakosza. Tym bardziej, że opodal czekają również miody z najlepszych pasiek i czosnek z ekologicznych upraw, rozmaite warzywne i owocowe przetwory, sery, pieczywa i wędliny robione według tradycyjnych, regionalnych receptur, hiszpańskie oliwki, tureckie przysmaki, orzechy, dynie, piwa, nalewki oraz wina z rodzimych wytwórni i winnic.

„Pamiętajcie o ogrodach" - dzisiaj będzie dostępny do godz. 18, a jutro - krócej - do godz. 17.

Niedzielne atrakcje

Kto w sobotę nie dotrze do ogrodu Wałów Chrobrego, ten może liczyć w niedzielę (17 września) na specjalne atrakcje: przy pomniku Herkulesa walczącego z Centaurem. W samo południe (godz. 12) rozpoczną się zajęcia jogi w naturze - dla wszystkich chętnych, z własnymi matami, a w stylu Szkoły Jogi Klasycznej Ewy i Rafała Lichtarowiczów. O godz. 13.30 Beata Kuczyńska poprowadzi tańce polinezyjskie - przeznaczone dla wszystkich, bez względu na wiek i kondycję, które relaksują niosąc w sobie ładunek dobrej energii. Natomiast o godz. 14 każdy będzie mógł wziąć udział we flesh mob flamenco, czyli przyłączyć się do tańczących ten zmysłowy taniec kameralnej grupy Aire Flamenco, pod kierunkiem Donaty Szurobury. ©℗

(an)