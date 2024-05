We wtorek zaczyna się maturalny maraton. Na początek język polski [GALERIA, FILM]

Rozpoczęcie matury 2024 w XIII LO w Szczecinie. Fot. Dariusz Gorajski

Niemal dziesięć tysięcy maturzystów z 220 szkół w regionie rozpoczyna dziś egzaminy maturalne. Tradycyjnie pierwszego dnia przystąpią do egzaminu z języka polskiego. W środę zmierzą się z królową nauk, czyli matematyką, a w czwartek czeka ich egzamin z wybranego języka obcego nowożytnego. Maturalny maraton potrwa do 25 maja.

W całym regionie podejście do egzaminu maturalnego zadeklarowało 9 750 osób. Do tegorocznej matury w regionie przystąpi także 21 uczniów z Ukrainy z dziewięciu szkół w Zachodniopomorskiem. Oprócz obowiązkowego języka polskiego i matematyki będą zadawać język angielski - 10 osób, 11 młodych Ukraińców wybrało język rosyjski. W Szczecinie maturę zdawać będzie 3300 abiturientów.

Maturalne zmagania rozpoczynają się tradycyjnie od sprawdzianu wiedzy z języka ojczystego. Młodzież przystąpiła do egzaminu pisemnego na poziomie podstawowym punktualnie o godz. 9. Dzień później, w środę 8 maja, absolwentów czekać będzie egzamin z matematyki. Dodatkowo, wszyscy abiturienci zobowiązani są również do przystąpienia do matury z wybranego przez siebie języka obcego nowożytnego – ten test będą zdawać w czwartek.

Egzaminy maturalne nie kończą się jednak na wyżej wymienionych sprawdzianach. Każdy uczeń musi także przystąpić do przynajmniej jednego egzaminu z wybranego przez siebie przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Oznacza to, że w tym roku absolwenci szkół ponadpodstawowych podejdą łącznie do minimum czterech egzaminów w formie pisemnej.

Dziś jednak - już od godziny 9 - zmagania uczniów z językiem ojczystym. Czego mogą spodziewać się na maturze z języka polskiego, która w tym roku odbywa się w dwóch formułach - 2015 i 2023?

Egzamin w formule 2023 składa się z trzech części: pierwsza obejmuje język polski w użyciu, czyli czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną oraz notatkę syntetyzującą, która składa się głównie z otwartych zadań. Druga część obejmuje test historyczno-literacki, w którym sprawdzana jest znajomość lektur obowiązkowych. W ostatniej części egzaminu trzeba napisać wypracowanie. Na pracę nad arkuszem maturalnym abiturienci będą mieć 240 minut.

Język polski w Formule 2015 obejmuje dwie części: zadania przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną mające zweryfikować umiejętności ucznia w zakresie czytania ze zrozumieniem, argumentowania, znajomości zasad oraz posługiwania się poprawną polszczyzną. Część druga obejmuje wypracowanie. Czas na wypełnienie arkusza jest jednak krótszy - to tylko 170 minut.

Każdy zdający, aby wejść na salę, musi okazać się dokumentem ze zdjęciem. Powinien zabrać ze sobą długopis lub pióro z czarnym tuszem, lub atramentem. Na egzamin z matematyki można przynieść dodatkowe przyrządy: cyrkiel i linijkę, dozwolone jest również wniesienie kalkulatora prostego. Każdy abiturient może mieć przy sobie chusteczki i butelkę wody, nie ma za to mowy o żadnych urządzeniach telekomunikacyjnych, czyli telefonach, odtwarzaczach mp3, mp4, smartwatchach.

Wszystkim tegorocznym abiturientom „Kurier” życzy osiągnięcia doskonałych wyników!

(kel)

Film: Piotr Sikora