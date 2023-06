Ani jednej więcej – protest na placu Solidarności [GALERIA, FILM]

Środowiska walczące o prawa kobiet wyraziły dziś swój sprzeciw wobec śmierci ciężarnej Polki, której nie udzielono odpowiedniej pomocy. Fot. Agata Jankowska/Dariusz Gorajski Film: Dariusz Gorajski

Ani jednej więcej! - pod takim hasłem odbył się dziś (14.06) w Szczecinie na placu Solidarności protest po śmierci ciężarnej Doroty z Nowego Targu.

Kobieta zmarła w wyniku powikłań spowodowanych bezwodziem. Była w piątym miesiącu ciąży. Uczestnicy protestu uważają, że to kolejna ofiara ustawy zakazującej dokonywania aborcji w Polsce. W czwartek w wielu miastach Polski odbyły się manifestacje, których celem jest wyrażenie niezgody na nieludzkie traktowanie kobiet przez lekarzy i personel szpitali. Manifestujący domagali się poszanowania praw kobiet, dla których ciąża stanowi zagrożenie zdrowia i życia.

Protest zorganizowany przez środowiska związane z Kongresem Kobiet, Lambdę Szczecin i organizacje lewicowe rozpoczął się o g. 18. Wśród zaproszonych gości znalazły się lokalne działaczki. Prof. Inga Iwasiów oskarżyła rządzącą partię o udawanie troski o życie. Organizatorki wydarzenia: Bogna Czałczyńska i Marzena Zychowicz zwróciły natomiast uwagę na bierność i oportunizm lekarzy.

Dr Maria Kubisa opowiedziała o sytuacjach podobnych do tej, jaka spotkała zmarłą Dorotę z Nowego Targu. - Kobiety przyjeżdżają do mnie z bólami, ze strachem. Boją się pójść do lekarza w Polsce - mówiła. Lekarka na co dzień pracuje w klinice w Prenzlau.

Zmarłą pod koniec maja Dorotę upamiętniono minutą ciszy. ©℗

(aj)

Film: Dariusz GORAJSKI