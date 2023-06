Co tydzień - protest. „Decydenci tylko pozorują działania”

Mieszkańcy Świnoujścia nie poddają się w staraniach o ratowanie zabytków i warszowskiej plaży. W środę (7 czerwca) po południu po raz kolejny wyszli na ulicę. Blokowali krajową „trójkę”. To pokłosie braku zdecydowanych działań ze strony m.in. władz miasta, które teraz zachęcają ludzi do… korzystania z pociągów, żeby dostać się do plaży. Ale nie tej warszowskiej, ale znajdującej się w innym rejonie wyspy Wolin…

Niedługo miną dwa miesiące od wprowadzenia strefy bezpieczeństwa wokół terminalu LNG, która odcięła dojazd do Fortu Gerharda, latarni morskiej, szlaku fortecznego, rowerowej trasy R10, a także warszowskiej plaży. Muzealnicy z Fortu Gerharda i latarni liczą straty. Zastanawiają się nad przeniesieniem działalności w inne miejsce lub nad… zmianą branży. Jeden z ostatnich pomysłów to uprawa pieczarek.

- I to nie jest żart. Rejsy stateczkami do naszego obiektu to za mało, żeby utrzymać muzeum. Nie otrzymaliśmy obiecanej pomocy. Zostaliśmy ze strefą i wiążącymi się z nią problemami, odcięciem nas od ruchu turystycznego, sami - tłumaczy Piotr Kucharski z Fortu Gerharda.

W środę mieszkańcy ponownie wyszli na ulicę. Tym razem spacerowali po pasach w dwóch miejscach na Warszowie; przy rondzie na S3 oraz przy ul. Barlickiego obok przejazdu kolejowego. Ruch aut został na prawie półtorej godzin całkowicie wstrzymany. W pewnym momencie jedno z aut chciało wjechać w manifestujących, doszło do przepychanek i interweniowała policja.

Protestujący wskazują, że decydenci nie prowadzą żadnych działań, które rozwiązałby problem jaki wprowadziła strefa. Ich zdaniem sponsorowanie autobusów na kilka dni czy rekomendacje podróży pociągiem (wobec dojazdu pod Przytór bardzo niebezpiecznym odcinkiem ul. Barlickiego) to działania pozorowane, które mają na celu jedynie poprawę wizerunku rządzących, a nie rozwiązanie problemu. - Powinni po prostu otworzyć ul. Ku Morzu, terminal LNG chronić przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, a nie taśmą w lesie - mówią i zapowiadają kolejne akcje przeciw blokowaniu dojazdu do plaży i zabytków.

Tekst i fot. BaT