Mieszkańcy Świnoujścia protestują. Chcą usunięcia blokady ul. Ku Morzu

Manifestacja trwała godzinę. Ruch na krajowej „trójce” został w tym czasie zablokowany. Fot. FB/Ratujmy plażę na Warszowie

W poniedziałkowe popołudnie mieszkańcy Świnoujścia urządzili kolejny manifest przeciw zamykaniu drogi do plaży oraz zabytków na prawobrzeżu. - Kwestie bezpieczeństwa są dla nas ważne, ale do tej pory nie zaproponowano nam żadnych konkretnych alternatyw. Tymczasem, tutejsi przedsiębiorcy stanęli przed widmem bankructwa - mówią protestujący.

Wprowadzona decyzją wojewody strefa bezpieczeństwa przy terminalu LNG objęła ul. Ku Morzu, jedyną drogę do plaży, falochronu centralnego, latarni morskiej oraz Fortu Gerharda. Mieszkańcy urządzili kolejny protest przeciw blokadzie.

- Są alternatywy, ale decydenci w ogóle nas nie słuchają. Można puścić ruch ul. Nowoartyleryjską, ale zgodę muszą wyrazić władze portu. Można też dopuścić ruch autobusów ulicą Ku Morzu, ale nie zgadza się na to wojewoda. Wobec braku zgody na te rozwiązania zaczynamy się zastanawiać, czy ta taśma w lesie i barierki, rzeczywiście mają ochronić terminal LNG czy chodzi o to, żeby doprowadzić do bankructwa muzea, a ludzi przegonić z kąpieliska, bo od kilku lat wiadomo, że obok gazoportu planuje się budowę terminala kontenerowego - tłumaczą protestujący.

Manifestacja trwała godzinę. Mieszkańcy zorganizowali ją spontanicznie na pasach przy skrzyżowaniu ul. Ludzi Morza oraz ul. Wolińskiej. Ruch na krajowej „trójce” został w tym czasie zablokowany. Protestujący zapowiadają kolejne „spontaniczne spacery” i akcje.

- Nie poddamy się. Zabrano nam już wszystko. Chyba już tylko z naszych domów mogliby nas jeszcze wypędzić. Nie mamy nic do stracenia - mówią.

BaT