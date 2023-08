ABW zajmie się sprawą incydentu na zachodniopomorskich kolejach

Dowcip co najmniej głupi. Pozdrawiam pana z sieci telefonii komórkowej kiedy ileś lat temu stałem w gigantycznej kolejce by zarejestrować numer i zwróciłem mu uwagę że to pic na wodę a nie bezpieczeństwo to się obraził. Tak - ja już wtedy wiedziałem że bezpieczeństwo kraju to nie rejestrowanie telefonów komórkowych na kartę, tylko ciężka praca mądrych ludzi.

analityk polityki

2023-08-26 17:48:08

Putin się pewnie cieszy z takiego obrotu spraw w Polsce. Nic nie oddala jej od Zachodu i nie przybliża do autorytarnego Wschodu bardziej niż to, co robi PiS. Nie od dziś wiadomo że to, czego chce Putin, to Polska poza strukturami NATO, a najlepiej jeszcze poza UE - samotna i bezbronna, strefa buforowa między Rosją a Europą. Tylko że zapłacą za to młodzi i ich dzieci, a stare dziady, które na to ich skazują już od dawna będą tylko wspomnieniem.