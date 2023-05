SKM (częściowo) od stycznia. Gryfino na początek

Szczecińska Kolej Metropolitalna to projekt, o którym mówi się od lat. Docelowo ma być głównym środkiem dowozowym do większych miast w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym. Zgodnie z pierwotnym planem od miesięcy pasażerowie powinni korzystać z szybkich i komfortowych połączeń pomiędzy Szczecinem a Policami, Stargardem, Goleniowem i Gryfinem. To wciąż plany, choć wydaje się, że przynajmniej częściowo stają się realne. Być może już z początkiem przyszłego roku.

Od kilku dni mieszkańcy Gryfina mogą zgłaszać uwagi do nowego rozkładu jazdy na trasie Gryfino - Szczecin (na adres: komunikacja@gryfino.pl). Zakłada on, że na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego od stycznia 2024 r., po zakończeniu budowy mostu w Podjuchach, pociągi na tej trasie miałyby kursować co godzinę, a w godzinach szczytu przewozowego co 30 min. Ma to być pierwszy etap wdrażania projektu SKM.

Utworzenie węzłów przesiadkowych, łączących różne gałęzie transportu z odpowiednią infrastrukturą towarzyszącą, zwiększy w założeniu rolę transportu publicznego w relacji do transportu indywidualnego. Projekt zwiększy liczbę

...