20-latkowie produkowali narkotyki

Jaką znów produkcję? Toż to zwykła roślina. Sadzisz, podlewasz, czasem nawozisz, ścinasz w odpowiednim czasie, suszysz i dziękuję - wielka mi to produkcja. Haszysz robi się z odpadów po zebraniu kwiatów, i tu też nie ma żadnej filozofii, zwykłe prasowanie żywicy. A żelki? Zwykłe zmieszanie żywicy albo nalewki z żelatyną, też nie jest to żadna wiedza tajemna. Twoja wypowiedź tylko dowodzi jak mała jest świadomość społeczeństwa w temacie konopi. Podczas gdy inne kraje legalizują, u nas zacofanie

jaka produkcja?

2024-10-08 14:59:58

Co to za bzdury? Jaka produkcja? Jakie narkotyki? Marihuana to nic innego jak susz kwiatostanów rośliny, a haszysz to jej żywica i pyłek sprasowane w kostkę. Jaka więc produkcja? Rośliny się uprawia a nie produkuje. A co to jest narkotyk? Bo marihuana nim nie jest. Jest lekiem a bardzo szerokim zastosowania. Zwłaszcza w formie tzw. edible, czyli m.i. żelków, które mogą być łatwo podawane pacjentom. Po drugiej stronie Odry to wszystko jest legalne, a au nas wciąż ciemnogród i głupota