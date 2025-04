Futsal. Dramat szczecinian

W przedostatniej kolejce futsalowej I ligi Futsal Szczecin przegrał na własnym parkiecie z Teamem Lębork 2:3 (1:0), choć prowadził już 2:0, a mecz miał niesamowitą dramaturgię.

Szczecinianie wystąpili w składzie: Radosław Janukiewicz, Wołodymir Zghara - Walerij Wlasowicz 1, Taras Woroniuk 1, Isaac Martínez Delgado, Dmytro Romanenko, César Baldrich, Igor Bakiszau, Dmytro Dibrowa i Daniel Ferrer. Gole dla gości strzelili: Dawid Łapigrowski 2 i Maciej Wierzbowski.

Po trafieniu Woroniuka szczecinianie wygrywali 1:0, ale to goście byli stroną dominującą. Gospodarze nastawili się na grę z kontrataku, a w bramce bez zarzutu spisywał się Radosław Janukiewicz. Do przerwy udało się utrzymać jednobramkowe prowadzenie. Po zmianie Futsal ruszył do ataku, czego efektem był piękny gol Wlasowicza. Wszystko szło zgodnie z planem, aż do momentu otrzymania czerwonej kartki przez Martíneza Delgado. Przyjezdni wykorzystali grę w przewadze i zdobyli bramkę, a potem dołożyli kolejne dwie. W końcówce meczu ekipa z grodu Gryfa wycofała bramkarza, lecz nie potrafiła pokonać Dominika Czekirdy. Przyjezdni mieli na koncie pięć fauli i każdy kolejny oznaczał przedłużony rzuty karny. To była ostatnia szansa dla szczecinian. Piłkarze z Lęborka dopuścili się dwóch dodatkowych fauli, co oznaczało dwie jedenastki. Do piłki dwukrotnie podszedł Ferrer, lecz przegrał oba pojedynki z Czekirdą i trzy punkty zdobyli goście.

Przypomnijmy, że w zaległym meczu 17. kolejki Futsal Szczecin zremisował na wyjeździe z Jagiellonią Białystok 3:3, ratując punkt w ostatnich sekundach. Bramki dla naszej drużyny zdobyli: Ferrer (2) i Wlasowicz.

Futsal Szczecin z 19 punktami zajmuje 10. miejsce w tabeli. Miejsca 11 i 12 oznaczają spadek, a do końca sezonu pozostał tylko jeden mecz. Czy Futsal utrzyma się w I lidze dowiemy się po ostatniej kolejce, a rywalem będzie na wyjeździe LZS Dragon Bojano.©℗

(PR)