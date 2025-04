Piłka nożna. Dąb z trzema ważnymi punktami

Piłkarze Dębu razem ze swoimi kibicami po zwycięstwie z Gwardią. Fot. MKS Dąb Dębno/Facebook

W piłkarskiej Keeza IV lidze odbyła się 23. kolejka spotkań, w której doszło do kilku ciekawych pojedynków. Na boisku przy ul. Topolowej Iskierka Mirand Szczecin pokonała Spartę Gryfice 2:1. Bramkę dla gości w 11. minucie zdobył Mariusz Gabryś, ale w 18. minucie do wyrównania doprowadził Damian Michułka. Zwycięskiego gola strzelił dla szczecinian Jakub Kuzko. Biali Sądów tylko zremisowali u siebie z MKP Szczecinek 2:2. Gospodarze najpierw przegrywali, a później prowadzili 2:1, lecz w końcówce meczu stracili gola. Bramki dla Białych strzelili: Jewgenij Zaderejko i Dmytro Kopytow, zaś dla gości Oskar Chmielewski i Łukasz Jurjewicz. W meczu drużyn z górnej części tabeli Gwardia Koszalin przegrała u siebie z Dębem Dębno 0:1, a jedynego gola zdobył z rzutu karnego Adrian Kołat. Gospodarze nie wykorzystali jedenastki i kończyli mecz w dziesiątkę, po czerwonej kartce dla Huberta Rożka. Bałtyk Koszalin wygrał na wyjeździe z Chemikiem Polie 4:1, a gole strzelili: Alan Krauze (2), Oliwier Żulicki i Michał Wiewióra. Dla policzan trafił po przerwie Michał Korotkiewicz. Orzeł Wałcz zremisował u siebie z GKS-em Manowo 1:1. Wałczanie prowadzili po trafieniu Jakuba Kuzio, lecz do wyrównania doprowadził Mateusz Rzeszotarski. Ostatni kwadrans Orzeł grał w osłabieniu. ©℗

(PR)