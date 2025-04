Pióra na urzędzie. Szansa na podglądanie ptasiej natury

Pustułki powróciły do szczecińskiego magistratu. Fot. Centrum Informacji Miasta

Szczeciński magistrat od lat jest azylem dla nietypowych gości. Jego sezonowymi rezydentami są pustułki zwyczajne z rodziny sokołowatych. Wiją gniazdo w zagłębieniu muru na trzecim piętrze, od strony wewnętrznego dziedzińca. W tym roku również pod czujnym okiem kamer, czyli w przekazie online: 24 godziny na dobę i w świat!

Ów swoisty Big Brother wśród piór właśnie się rozpoczął. Gdy z zimowych wojaży pustułki do urzędowego gniazda powróciły na dobre.

- Najpierw przez kilkanaście dni sprawdzały, czy w pobliżu wnęki jest bezpiecznie i uważnie obserwowały dziedziniec magistratu. Gdy się upewniły, że w pobliżu nie ma żadnego zagrożenia, uwiły gniazdo - przekazuje Centrum Informacji Miasta. - Ptaki, jak co roku, zadomowiły się we wnęce ściany, od strony dziedzińca Urzędu Miasta. Przez najbliższe tygodnie to będzie ich ptasi dom. Przypominamy, że dzięki specjalnym kamerom losy pustułek można śledzić w Internecie.

Pustułki zwyczajne to drapieżniki z rodziny sokołowatych. Niewielkie: o długości do 37 cm, wadze niewiele ponad 200 gram, a rozpiętości skrzydeł do 78 cm. Objęte ścisłą ochroną gatunkową. Bo coraz ich mniej. Szacuje się, że w Polsce występuje około 3 tysięcy ich par.

Ptaki tego gatunku żyją do 15 lat. Wszystko wskazuje więc na to, że w szczecińskim magistracie gniazduje pustułek kolejne pokolenie. Adres pl. Armii Krajowej 1 mają jednak za tymczasowy. Co nie zmienia faktu, że dzięki przekazowi online będziemy mieli okazję podejrzeć ten najważniejszy dla nich okres życia: od złożenia jaj, przez wyklucie się piskląt, trwający przez ponad miesiąc etap opieki nad młodymi, aż po ich odlot. Na naszych oczach maluchy będą się opierzać i rosnąć niczym na drożdżach, w gnieździe prostować skrzydła, a potem - już jako podloty - jak będą biegać po gzymsie, nawołując rodziców na kolejne karmienie. Będziemy tak mogli podglądać niezwykły obraz szczecińskiej i rodzinnej - choć wciąż dzikiej - natury aż… młode ruszą ku Afryce, a ich rodzice na południe Europy.

Zapowiada się więc ekscytujący Big Brother wśród piór, trwający przynajmniej do połowy sierpnia - jaki już jest dostępny pod adresem: www.szczecin.eu/pl/kamery.

Wkrótce do podpatrywania będą kolejne ze szczecińskich gniazd, do jakich będzie można zaglądać o każdej porze dnia i nocy: dyskretnie, nie płosząc gospodarzy. W świat pójdzie również przekaz z budek lęgowych jerzyków, jaki przy ul. Szafera uruchomi Fundacja „Ratujmy Ptaki". ©℗

(an)