PiS wbija szpile w "zielonego Rafała"

Szczecińscy politycy PiS Rafała Trzaskowskiego Polakom nie polecają. Fot. Alan Sasinowski

Rafał Trzaskowski to orędownik niszczącego dla polskiego rolnictwa i polskiego społeczeństwa Zielonego Ładu, choć na potrzeby kampanii wyborczej udaje, że jest inaczej - taką tezę podczas sobotniej konferencji prasowej postawili szczecińscy politycy Prawa i Sprawiedliwości. Według nich europejski establishment, do którego należy kandydat Platformy Obywatelskiej na prezydenta RP, pogrążył się w "ideologicznym szaleństwie".

- ETS 2 (rozszerzający istniejący system handlu emisjami - przypis AS) bezpośrednio uderzy w gospodarstwa domowe. Od dawna mówimy, że to szkodliwe rozwiązanie. Donald Tusk obudził się ostatnio i stwierdził, że z ETS-ami trzeba coś zrobić. Ale nie robi nic - krytykował poseł Zbigniew Bogucki w siedzibie szczecińskiego PiSu- przy ul. Mickiewicza. - Rafał Trzaskowski też się jakoś nie wypowiada na ten temat. A był i jest zwolennikiem Zielonego Ładu. Tylko na czas kampanii ubrał maskę człowieka, który nie wie, o co chodzi, albo jest po drugiej stronie.

Polityk przypomniał, że Komisja Europejska - na czele z Ursulą von der Leyen, którą określił mianem "koleżanki Donalda Tuska i Rafała Trzaskowskiego" - podpisuje umowę Mercosur z krajami Ameryki Łacińskiej. Według prawicy ta umowa doprowadzi do tego, że polskie i europejskie rolnictwo zostaną zarżnięte, bo tanie produkty z krajów takich jak Brazylia czy Argentyna zaleją europejski rynek.

Poseł Artur Szałabawka opowiadał o tym, że w 2019 roku Rafał Trzaskowski poparł postulaty międzynarodowej organizacji C40 Cities. A zakładają one m.in. ograniczenie jedzenie mięsa do 16 kg rocznie na jedną osobę (a w ambitnym planie - wykluczenie mięsa z diety w ogóle), ograniczenie jedzenia nabiału do 90 kg (w planie ambitnym - całkowita rezygancja), ograniczenia w kupowaniu odzieży i podróżowaniu samolotami. Wszystko to do 2030 roku.

Radny Maciej Kopeć przywołał kontekst szczeciński. Według niego wprowadzenie w naszym mieście Strefy Czystego Transportu jest objawem "ideologicznego szaleństwa".

Radny Dariusz Smoliński dodawał:

- Walcząc z zanieczyszczeniami spowodowanymi produkcją, niszczymy europejski przemysł, który chwilę temu był tuż za przemysłem amerykańskim, a teraz jest daleko za Azją. Oczywiście spowodowało to, że te rzeczy nie są produkowane w Europie, gdzie mamy zaawansowane technologie oczyszczenia powietrza, tylko w Chinach. Kto był w Chinach, wie, jaką atencją Chińczycy darzą ekologię... A teraz drugi pomysł: przenieśmy produkcję żywności do Ameryki Południowej.

Zbigniew Bogucki tak podsumował kandydata Platformy Obywatelskiej na prezydenta:

- Rafał Trzaskowski to jest leniwy Rafał. To także tęczowy Rafał. Maszerował w Marszach Równości. Ale to także zielony Rafał. Rafał, który chce, żebyśmy do 2030 roku nie spożywali mięsa, kupowali mało ubrań, a na wakacje latali raz na 3 lata.

Sondaże wskazują na to, że jak dotąd Rafał Trzaskowski prowadzi w wyścigu do Pałacu Prezydenckiego. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości, Karol Nawrocki, jest drugi. Ostatnie miejsce na podium zajmuje Sławomir Mentzen z Konfederacji. ©℗

(as)